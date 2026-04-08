U subotu otvorenje izložbe “Fallen” Mike Krmpotića u Kozmološkom centru

U subotu, 11. travnja s početkom u 19 sati, u Kozmološkom centru u Križevcima, Trg sv. Florijana 16, otvara se izložba „Fallen“ mladog križevačkog autora Mike Krmpotića, u organizaciji Udruge P.O.I.N.T. koja ovime zadržava trend održavanja izložbi mladih domaćih autora. Izložba se bavi temama prolaznosti, naslijeđa i traga koji umjetnici ostavljaju iza sebe. Fokus je na pjevačima, umjetnicima i ikonama koje su nas prerano napustile, ali čije stvaralaštvo i dalje živi izvan granica vremena.

Kroz seriju od 15 radova autor ne donosi klasične portrete, već apstraktne vizualne interpretacije identiteta. Umjesto lica, u središtu kompozicija nalaze se simboli, predmeti i motivi koji predstavljaju stvaralaštvo pojedinih umjetnika — od albuma i estetike do elemenata po kojima su postali prepoznatljivi. Radovi tako funkcioniraju kao vizualni kodovi: onima koji dobro poznaju opus umjetnika pružaju prepoznatljive reference, dok drugima ostavljaju prostor za osobnu interpretaciju.

Poseban naglasak stavljen je na dvije godine koje se nalaze iznad i ispod centralnih motiva — godinu rođenja i godinu smrti — čime se jasno označava vremenski okvir života, ali i simbolički početak i kraj umjetničkog djelovanja. Taj minimalistički element dodatno naglašava kontrast između prolaznosti života i trajnosti umjetnosti. Radovi su izvedeni kombinacijom tehnika — akvarela, akrila, uljanih pastela, rapidografa i olovke, čime se postiže slojevita vizualna struktura koja odražava kompleksnost umjetničkih identiteta.

Izložba „Fallen“ ostaje otvorena do 8. svibnja, a može se razgledati radnim danom od 9 do 15 sati te srijedom u poslijepodnevnom terminu od 14 do 20 sati. Riječ je o izložbi koja ne funkcionira samo kao hommage izgubljenim ikonama, već i kao promišljanje o načinu na koji umjetnost nadživljava svog autora — ostavljajući trag koji publika iznova otkriva, prepoznaje i osjeća.

Autor izložbe Mika Krmpotić je student Grafičkog fakulteta u Zagrebu, gdje razvija svoj umjetnički izričaj kroz različite grane umjetnosti. Vođen unutarnjom potrebom za stvaranjem, umjetnost doživljava kao proces bez kraja — prostor stalnog istraživanja, rasta i osobnog izražavanja. U biografiji, autor ističe kako je još od malih nogu znao da se voli kreativno izražavati – “Prve dodire s umjetnošću ostvarujem kroz zajedničko crtanje s ocem, gdje se promatranjem i ponavljanjem rađa fascinacija linijom, formom i mogućnošću da se svijet prenese na papir. Taj početni impuls s vremenom prerasta u samostalno istraživanje i kontinuirano građenje vlastitog izraza.”.

Kroz školovanje razvija interes za različite likovne tehnike i vizualno izražavanje, od ranih ilustracija i scenografije do izrade plakata i istraživanja vizualne komunikacije. Fotografijom se počinje baviti uz podršku Zajednice tehničke kulture Križevci, gdje osvaja drugo mjesto na natjecanju „Križevci okom kamere“ 2018. godine te sudjeluje na izložbi „Križevci – portret grada camerom obscurom“. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjeluje u različitim projektima i izložbama, među kojima su izrada murala u gimnaziji, izložba „Dante 700“ te izrada vizualnih rješenja za školske programe. U radu koristi kombinaciju tehnika poput akvarela, akrila, pastela, rapidografa i olovke, kroz koje razvija slojeviti vizualni izraz.