Andrej Dundović iz križevačke zvjezdarnice gostovao na Yammat FM-u

Jučer je u eteru zagrebačke radijske postaje Yammat FM emitirano novo izdanje tjedne polusatne emisije “Katedra za plastičnu kirurgiju”, koja je ovaj put gledala u nebo fascinirana tom divnom pojavom, a i onime što se s nje vidi ovdje dolje.

Kako stoji u najavi jučerašnje emisije, tematiziralo se o svemirskim programima i utrci, o tome tko će prvi i kako, o svemirskim tehnologijama koje za to vrijeme služe onome što se zbiva ovdje dolje, o tome što je u svemu tome ova mala točka na planetu i tome na koja to pitanja, gledajući gore, još uvijek nema odgovora i za čime treba tragati.

Tom prigodom autorica emisije Silvija Šeparović razgovarala je s Ivanom Romštajnom sa zagrebačke Zvjezdarnice, profesorom s Geodetskog fakulteta Željkom Bačićem, Draganom Divjakom prvim čovjekom ListLabsa iz hrvatskog space sektora i fizičarem iz križevačke zvjezdarnice te Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode Andrejem Dundovićem.

Mjesec s križevačke zvjezdarnice. (Foto: Andrej Dundović)

Riječ je o jednoj od Yammatovih nagrađivanih emisija, jednoj od najomiljenijih i među slušateljima i u redakciji, koja se neopterećena formom pojavljuje i kao intervju, i kao reportaža i kao zaokružena priča kombiniranjem različitih sugovornika, ovisno o tome koji je oblik najprikladniji temi kojom se odlučila baviti.

“Katedra za plastičnu kirurgiju” precizno secira, prisjeća se, predstavlja, analizira sve što nalazi zanimljivim i važnim u umjetnosti, znanosti, društvu, politici, točnije svugdje gdje je važno i zanimljivo novinarski zagrebati. Emitira se ponedjeljkom u podne, u reprizi čut je se može u nedjelju u 13 sati.