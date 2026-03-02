Branku Zorku nagrada za životno djelo, Veroniki Drljačić nagrada za iznimno postignuće

U petak, 27. veljače 2026. u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin održana je svečana dodjela nagrada “Athletics gala 2026”, u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza. Okupili su se najbolji atletičari Hrvatske, od najmlađih talenata do vrhunskih seniora, njihovi treneri, obitelji, predstavnici klubova, dužnosnici HAS-a te izaslanici ministarstava i Grada Zagreba.

Nagrada za životno djelo, najviše priznanje HAS-a dodijeljeno je dvojici velikana hrvatske atletike – Branku Zorku, jednom od najvećih hrvatskih srednjeprugaša, peterostrukom olimpijcu i osvajaču brončane medalje na Europskom dvoranskom prvenstvu 1992. godine te Ivanu Akrapu, dugogodišnjem sportskom djelatniku i treneru koji je desetljećima doprinosio razvoju atletike kroz klupski i stručni rad. Titulu najboljeg kluba Hrvatske u 2025. godini ponio je AK Agram, koji je i ove sezone potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata.

Nagradu za iznimno postignuće, za posebne međunarodne uspjehe u 2025. godini, primile su Mia Wild i Veronika Drljačić. Priznanja za dugogodišnji rad i podršku atletici primili su: Poliklinika T, Antun Šeremet, AK Alojzije Stepinac, Snježana Jurinić, Karlo Siljan, Ivo Kelić, Sonja Rušak, Ana Guštin Dragojević i Mario Bratulić. Nagrade za najbolje trenere pripale su Edisu Elkaseviću i Mladenu Kršeku.

Za najboljeg atletičara Hrvatske u 2025. godini proglašen je Marino Bloudek, koji je sezonu obilježio nastupom na Svjetskom prvenstvu u Tokiju i novim hrvatskim rekordom na 800 metara. Titulu najbolje atletičarke Hrvatske u 2025. godini ponijela je Sandra Elkasević, koja je i ove sezone potvrdila status svjetske elite u bacanju diska, nastupom u finalu Svjetskog prvenstva i vrhunskim rezultatima na međunarodnim mitinzima.

Dobitnici po dobnim kategorijama – najbolji kadet: Juraj Skupnjak; najbolje kadetkinje: Iva Mažar, Lina Filipović, Marijeta Carev, Elena Cik i Sara Delić; najbolji mlađi junior: Fran Anić; najbolja mlađa juniorka: Zara Veltruski; najbolji junior: Jan Ferina; najbolje juniorke: Jana Koščak i Vita Barbić; najbolji mlađi senior: Nino Jambrešić; najbolja mlađa seniorka: Lucija Leko.