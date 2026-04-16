K.V.A.R.K. ovog vikenda donosi izložbu Tee Krklec i “Ultra jaku kviščinu”

Retrospektivna izložba „TADA I SADA – 15 godina u kadru“ autorice Tee Krklec donosi pregled autorskog razvoja kroz fotografiju, prateći put od prvih amaterskih snimaka iz 2010. godine do recentnih radova nastalih 2025. godine. Kroz vremenski raspon od petnaest godina izložba tematizira proces oblikovanja vizualnog izraza, istražujući kako se tehnika, senzibilitet i autorski pristup mijenjaju i nadograđuju iskustvom. Izložba će biti otvorena u Galeriji K2 u petak, 17. travnja u 19 sati, upad je besplatan.

Polazeći od osobnog arhiva, autorica povezuje motive svakodnevice i portreta, stvarajući intiman uvid u vlastiti razvoj, ali i univerzalnu priču o odrastanju, ustrajnosti i pretvaranju strasti u profesionalni poziv. Fotografije istovremeno bilježe prolaznost vremena i važnost kontinuiranog stvaralačkog rada, naglašavajući vrijednost procesa koji oblikuje umjetnički identitet.

Tea Krklec rođena je 2001. godine u Zagrebu. Odrasla je u Križevcima, gdje je završila osnovnu školu. Obrazovanje nastavlja u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, gdje 2020. godine stječe zanimanje fotografske dizajnerice na odsjeku fotografije. Fotografijom se aktivno bavi već niz godina, a primarni fokus njezina rada su product fotografija i portreti. 2025. godine otvara vlastiti obrt STVARA STUDIO – obrt za fotografiju, video i dizajn. Sudjelovala je na nekoliko grupnih izložbi, među kojima se ističu: solidarna izložba „Ellie on the Road“, Kino Europa, Zagreb (2018), godišnja izložba Fotokluba Zagreb „Zlatni objektiv“, Zagreb (2019), pop-up izložba „Atipično“, Križevci (2019), te godišnja monografija „Portret Hrvatske“, Zagreb (2020).

Subotnja večer rezervirana je za Ultra jaku kviščinu u Klubu kulture, kviz je dio programa Klub Mladih. Na sudjelovanje su pozvani srednjoškolci i studenti – za prijavu je potrebno poslati naziv ekipe, ime i prezime članova (njih 5) i kontakt broj na e-mail adresu kontakt@klubkulture.org.

Uz kviz, u Klubu će se kao i obično puštati odlična glazba, tako da su kvalitetno mladenačko druženje i dobra atmosfera zagarantirani. Kviz počinje u 20 sati, a upad je besplatan.

