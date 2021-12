U Likovnoj galeriji traje izložba “risca” i pisca Zvonimira Baloga

Od petka je u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci otvorena izložba slika Zvonimira Baloga. Ovaj najnagrađivaniji hrvatski dječji pisac, autor sedamdesetak knjiga za djecu i odrasle, među kojima su legendarni Ja magarac, Bonton, Nevidljiva Iva, Zlatna nit, bio je i likovni umjetnik – slikar, kipar i ilustrator. Sa svojim slikama, crtežima i skulpturama sudjelovao je na pedesetak izložbi i dvadesetak bijenala i trijenala u zemlji i inozemstvu, a pred 25 godina izlagao je u križevačkoj galeriji.

“Kad piše, Balog kao da slika, a kad slika, on je (ne)prikriveni pripovjedač. No, usprkos našem pokušaju da potpuno izjednačimo količinu, formate i vrijednosti oba dijela njegova opusa, u širokoj je javnosti Balog nesumnjivo prepoznavan kao književnik, točnije, kao pisac za djecu, stoga je, podupirući se podacima o mnogobrojnim izložbama, potrebno uvijek iznova ukazivati i na onaj drugi pol njegove ličnosti“, napisao je o umjetniku u predgovoru kataloga kustos izložbe Marijan Špoljar.

Balog je rodom iz Svetog Petra Čvrsteca, završio je Školu primijenjenih umjetnosti i Pedagošku akademiju u Zagrebu, a okušao se u brojnim zanimanjima pa je tako bio administrator, pipničar, dekorater, odgajatelj u gimnazijskom domu, soboslikar, nastavnik, predavač na Pedagoškoj akademiji, urednik dječjih časopisa Smib i Modra lasta te urednik u dramskom programu HTV-a. Izložba njegovih slika u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja otvorena je do 1. veljače 2022. godine, a može se razgledati svaki radni dan od 9 do 13 sati, subotom od 10 do 12 sati., ulazak je besplatan.