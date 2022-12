Večeras u Likovnoj galeriji otvorenje izložbe “Revizija ‘Žena'”

U utorak, 13. prosinca 2022. godine u 18 sati, Gradski muzej Križevci poziva na otvorenje izložbe “Revizija ‘Žena’” koju su pripremili autori i kustosi izložbe Branko Franceschi, ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu i Tea Hatadi, kustosica Likovne (umjetničke) zbirke i ravnateljica Gradskog muzeja Križevci. Otvorenje izložbe održat će se u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci, na Trgu Antuna Nemčića 6/1.

Prije deset godina tadašnji ravnatelj Gradskog muzeja Križevci, profesor Zoran Homen upravo izložbom koja je okupila izabrana djela iz Likovne (umjetničke) zbirke od njih četrnaest zbirki koje čine fundus Muzeja, obilježio je šezdeset godina postojanja Gradskog muzeja Križevci. Među izabranim djelima na izložbi pojavilo se sedam imena umjetnica.

– Ove godine Gradski muzej obilježava sedamdeset godina postojanja i ovo je četvrta i posljednja izložba kojom predstavljamo publici i javnosti bogatu baštinu i nasljeđe križevačkog kraja koje se vrijedno njegovalo i nadograđivalo, istaknula je ravnateljica Gradskog muzeja Tea Hatadi.

Naziv izložbe Revizija ‘Žena’ doslovno opisuje pristup kojim su autori izložbe, Franceschi i Hatadi, u početku krenuli. Ušli su u depo Likovne (umjetničke) zbirke i među više od osamsto djela izdvojili onih jedva devedesetak koja potpisuju pedeset i dvije umjetnice. Na izložbi publika će moći uživati u djelima koja su ušla u fundus Muzeja prije sedamdeset godina, iako datiraju puno ranije, do onih djela koje potpisuju mlade autorice koje su ovo ljeto otvarale izložbu u Likovnoj galeriji Muzeja. Tako će se na izložbi moći vidjeti djela umjetnica čija imena donosimo redom kojim su njihova djela uvedene u Likovnu (umjetničku) zbirku Gradskog muzeja Križevci:

MAJA MALEŠEVIĆ-DOLENČIĆ, ĐURĐICA BALOG, DUŠICA-IDIS ĐORĐEVIĆ, VILMA SIGETIĆ, NENA GALON, ŠTEFICA MIRIĆ-KATALENIĆ, KATICA AUGUSTINOVIĆ, IVANA PAVUNA, NEVENKA ARBANAS, GROZDANA JARMEK, PAULA KIEPACH-NESTOROFF, LISELOTTE SCHOBER, JELKA STRUPPI-WOLKENSPERG, VESNA SKLEDAR, MARTA MAKANEC-FILIPČIĆ, VESNA ŠOJAT, NASTA ROJC, NADA DOMBAY, CATA DUJŠIN RIBAR, VESNA KAJIĆ, PAVICA PIRC-PETRINJAK, IVANKA HARALAMPJEVA, GORANKA GREGORIN, ANA ZORKO, MILA ŠTROK, DRAGICA LAUŠ, BISERKA VIRIUS, EDIT POSAVEC KOLIĆ, DANICA VUJČIĆ-ZAHRADKA, ANA VERBAS, SLAVA RAŠKAJ, KATARINA SINJERI, GROZDANA (BOBA CSIK) PAVIČIĆ, ĐURĐA POŽGAJ, DORICA MATJAN, MARIJA PUZAK, NADA ŽILJAK, VESNA MARTINJAK, SUNČANICA TUK, ZORICA MAJNARIĆ, TEA HATADI, KRISTINA VUKOVIĆ, DALIA KATAVIĆ, MARIJA KONFIC, MARTA KATAVIĆ, ANA MARIJA SMOLJANEC, ESTERA BALOG, ANA PETEK, ZRINKA ZAGOREC, IRENA JUKIĆ PRANJIĆ, MATEJA RAGUŽ, MIRJANA BALOG.

Izložba će se moći razgledati do 30. siječnja 2023. radnim danom od 10:00 do 13:00 i od 17:00 do 19:00 te subotom od 10:00 do 12:00 sati. Realizacija izložbe sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije. Ulaz na izložbu je besplatan.