Večeras tribina o obrazovanju i tehnologiji sa Sašom Gojkovićem

Kao što smo već najavili, večeras će se u organizaciji Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” održati četvrta po redu Večer znanosti, tehnologije i umjetnosti. S početkom u 20 sati, na već poznatoj lokaciji – vanjskoj terasi Shenoa Bara, publici će biti predstavljena priča gosta Saše Gojkovića.

Kroz otprilike sat vremena trajanja tribine, ovaj će magistar strojarstva ispričati zašto je izabrao strojarstvo kao struku, što donosi posao u srednjoj školi i rad s mladima, kako motivirati mlade na odabir strukovnih zanimanja. Kroz razgovor s moderatoricom tribine, Ivanom Dubravec, upoznat će Križevčane i sa zanimljivim završnim radovima koje su kroz proteklih nekoliko godina izradili njegovi učenici.

Kako je gost magistar strojarstva i nastavnik u Srednjoj školi Ivan Seljanec Križevci, tribina neće imati samo tehnološki, već i obrazovni aspekt – usmjeren ponajprije mladima.

Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima dostupno je OVDJE.

Vidimo se večeras u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara!