U ponedjeljak Večer znanosti, tehnologije i umjetnosti uz Sašu Gojkovića

Četvrto izdanje u nizu Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti održava se u ponedjeljak, 29. rujna u dvorištu Shenoa Bara s početkom u 20 sati, a bit će posvećena tehnologiji i obrazovanju.

Gost tribine je Saša Gojković, profesor strojarskih predmeta u Srednjoj školi Ivan Seljanec Križevci. Ovaj magistar strojarstva u križevačkom je Seljancu zaposlen već nekoliko godina, a javnost je zainteresirao zanimljivim završnim radovima koje učenici izrađuju uz njegovo mentorstvo.

Električni bicikl, buggy i karting samo su neka od vozila koja su učenici izradili kroz posljednjih nekoliko godina. Osim o obrazovanju, Saša će na tribini govoriti o strojarstvu, robotici i tehnologiji, iskustvu rada s mladima i načinima za motiviranje mladih za ovu strukovnu djelatnost.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Martin Topljak. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima dostupno je OVDJE.

Organizatori pozivaju građane da dođu na tribinu, gdje u opuštenoj atmosferi razgovaramo s gostima o zanimljivim temama iz područja znanosti, tehnologije i umjetnosti.

Vidimo se u ponedjeljak, 29. rujna, u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara.