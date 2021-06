Škole ne vode na izlete, iako sad za to imaju dozvolu

Županijski Stožer civilne zaštite u ponedjeljak je ukinuo zabranu svih vrsta putovanja učenika i djelatnika škola, no za učenike križevačkih škola ove godine ipak neće biti izleta i maturalaca. S obzirom na to da je do kraja nastavne godine ostalo tek desetak dana, škole u tako kratkom roku ne mogu organizirati nastavu u prirodi i školske izlete.

“Zbog dosadašnjih zabrana, škola nije planirala nikakve školske izlete i nastavu u prirodi. Epidemiološka situacija ponovno se može pogoršati u periodu između planiranja i realizacije pa škola ostaje pri stavu da se izleti i nastava u prirodi u organizaciji škole ove školske godine neće održavati“, odgovorio nam je ravnatelj OŠ Ljudevita Modeca Goran Ljaljić. S njim se slaže i Igor Brkić, ravnatelj škole “Vladimir Nazor”.

“Dosad nismo smjeli organizirati izlete, a sada više nemamo vremena. Ove godine naši učenici neće ići na ekskurzije i nastavu u prirodi“, rekao je Brkić.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom lipnja su dopustili školska putovanja, ali uz brojna ograničenja. Organizacija jednodnevnih putovanja, odnosno izvanučioničke nastave, pritom je kudikamo jednostavnija, ali putovanja u inozemstvo nikako nisu preporučena. Zajedno u prijevoznom sredstvu, recimo autobusu, trebaju biti učenici i nastavnici iz istog razreda, a prehrana mora biti organizirana s preporukama HZJZ-a. Za razliku od jednodnevnih, za višednevna putovanja svi učenici i sudionici moraju imati negativan rezultat brzog antigenskog testa ne stariji od 48 sati prije kretanja na put. Troškove testiranja dužne su snositi turističke agencije, odnosno uračunavaju ih u cijenu turističkog putovanja. Testiranja su oslobođene samo osobe koje su cijepljene ili posjeduju digitalnu COVID potvrdu.

Budući da za svako višednevno putovanje, kakva su maturalna putovanja srednjoškolaca, škola treba angažirati turističku agenciju, prije toga objaviti javni poziv i odabrati najmanje tri ponude između kojih onda roditelji biraju onu koja će djecu voditi na izlet, čitava procedura traje, a pogorša li se epidemiološka situacija – sve pada u vodu. Učenici iz Srednje gospodarske škole Križevci, stoga, ove godine neće na maturalac.

“Za učenike naše škole nisu organizirana i provođena maturalna putovanja s obzirom da su tijekom cijele nastavne godine vrijedile strože epidemiološke mjere prema kojima su putovanja, terenska nastava, ekskurzije i slično bili zabranjeni. Mi smo se pridržavali mjera“, potvrdio nam je ravnatelj Toni Svoboda.

I dok ove godine đačka putovanja uglavnom nisu planirana, lani su zbog epidemiološke situacije gotovo sva otkazana. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu iz travnja 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu, ali tek nakon 180 dana od proglašenja prestanka posebnih okolnosti, odnosno kraja pandemije. Iako su neke agencije uplaćeni novac vratile, brojne to još nisu učinile pa ne čudi da se ni škole ne usuđuju organizirati putovanja.