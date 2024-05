Grad kupio čak 102 stalka za bicikle, kažu građani su tražili

Čak 102 (sto dva!) stalka za bicikle naručio je Grad Križevci i to je platio skoro 10 tisuća eura. Naručili su ih od Strojomehanike Škledar i postavili po cijelome gradu. “Žrtvovana” su pojedina parkirališna mjesta, “glavom” je platila klupa na Nemčićevom trgu, stalci su pred crkvama, školama, uz nogostupe, ali ne i na punktovima s javnim biciklima koje vjetar redovito ruši na pod. Novi stalak postavljen je na stazi kraj pomoćnog nogometnog igrališta kuda nogometaši ulaze na teren, a zbog onog kojem je ustupljeno mjesto u hladu kestena u gradskom parku, Gradu je pisao predsjednik gradske četvrti Centar Tomislav Karlović. “Ne znam tko je došao na ideju da se to postavi i klupa baci na travnjak. Taj prostor je namijenjen za klupu i neka tako ostane“, pisao im je i tražio da se metalni stalak makne.

Odgovorili su mu da u parku već ima dosta klupa koje služe za odmor i da su baš ovu poziciju tražili građani koji biciklom dolaze na kavu u dva obližnja kafića. “Imajte razumijevanja i prema građanima koji voze bicikl i koji žele da im se osigura sigurno parkiranje“, dodali su.

Lokacije za stalke odredio je nadležni Upravni odjel u dogovoru s drugim ustanovama i objektima ispred kojih se nalaze, odgovorio je nama gradonačelnikov ured. No neke pozicije su, u najmanju ruku, čudne. Na primjer, za parkiranje na stalak postavljen iza knjižnice treba čarobni štapić jer je nemoguće biciklom se uvući do stalka uz parkirane automobile. Osim toga, postavljen je uz parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, a one pak ne mogu izaći iz vozila ako su ondje parkirani bicikli.

Ni lokacija uz crkvu sv. Ane baš nije najsretnija i već se čuju komentari da bi se u gužvi tamo netko mogao ozlijediti, dok se vozači žale da im stalak na parkiralištu na Trgu S. S. Kranjčevića smeta i “srećom da nema parkiranih bicikala jer se uopće ne bi moglo prolaziti.” No Grad tvrdi da su tolike stalke, i na novim lokacijama, postavili zato jer su to tražili građani. “Novim stalcima omogućujemo našim građanima sigurno zaključavanje vlastitih bicikala kako na dosadašnjim lokacijama gdje su bili neadekvatni stalci, tako i na novim lokacijama s obzirom na potražnju“, odgovaraju iz gradonačelnikovog ureda.

Budući da se “zato jer su to tražili građani” grade nove staze, kupuju novi stalci, a najavljeno je uvođenje jednosmjernog prometa kroz centar grada kako bi se i ondje napravila biciklistička staza, ispada da gradska vlast sluša želje svojih građana. Tko im je kriv što ne traže asfaltiranje Prigorske ili Potočeca, uređenje bazena ili tek pomoćno igralište s umjetnom travom.