Polumaraton Kalnik-Križevci odsad na certificiranoj stazi, prijave su otvorene

Otvorene su prijave za 15. Županijski polumaraton Kalnik-Križevci ’24-KTC i 5. Križevačku osminu na stranici stotinka.hr. Utrka će se ove godine održati 14. rujna i u isto vrijeme, u 10 sati, startaju polumaratonci s Kalnika i sudionici osmine koja se trči gradskim ulicama. Svima je cilj na Gradskom stadionu.

Od ove godine polumaratonska staza ima WA/AIMS certifikat (World Athletics i Association of International Marathons and Distance Races) što znači da je staza duga točno 21.1 km te da će svakom hrvatskom i inozemnom atletičaru registriranom u nacionalnom atletskom savezu rezultat postignut na ovoj utrci biti priznat i uvršten u službene tablice koje vode nacionalni atletski savezi.

Novost je i povoljnija cijena za raniju prijavu na utrku pa ona do 5. lipnja iznosi 20 eura, za prijave do 31. srpnja 25 te za kasne prijave do 5. rujna 30 eura. Za prijavu na osminu kotizacije su 10, 12 i 15 eura. Svi natjecatelji dobit će broj, majicu, finišersku medalju i bon za ručak, a polumaratonci i četiri okrijepe duž staze od Kalnika do Križevaca.



Utrku organiziraju Zajednica športskih udruga Križevci i AK Križevci pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, Grada Križevaca i Općine Kalnik. Kao i prijašnjih godina, za najbržih deset polumaratonaca i polumaratonki osigurane su novčane nagrade, kao i za najbrže križevačke trkače i rekordere staze. Vremena za trening još ima, a oni koji pikiraju na rekord moraju biti brži od trenutačnih rekordera – u muškoj konkurenciji to je Alex Kiprop Lagat s rezultatom 1:09:03, a u ženskoj Ana Štefulj s 1:21:36.