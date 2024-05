Zatvara se važna prometnica u Križevcima

U ponedjeljak 13. svibnja za sav promet se zatvara državna cesta DC41 u Ulici Petra Zrinskog u Križevcima zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacijskog sustava u sklopu projekta aglomeracije, obavještava izvođač radova tvrtka Radnik. Promet od semafora kod nebodera do semafora na križanju s Gundulićevom i Koprivničkom ulicom bit će zabranjen do 5. lipnja, no unutar gradilišta će se omogućiti prometovanje hitnim službama, vozilima javnog prijevoza dostavnim vozilima i stanarima. Za sve druge obavezan je obilazni pravac kroz Gundulićevu u Tomislavovu ulicu.