(FOTO) Križevci Gastro Fest postaje sve ozbiljnija gastronomska manifestacija

Vrhunska jela pripremljena od domaće junetine brenda „Hrvatska junetina Udruge Baby Beef“ mogla su se kušati na još jednom izdanju najveće gastronomske manifestacije Križevci Gastro Fest, priopćio je Grad. Ove godine zabilježili su rekordnu posjećenost s više od 1000 prodanih ulaznica, gotovo tonu pripremljenog mesa i velike količine priloga prigorskoga kraja. Sve to i uspješno su pripremili profesori i učenici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci predvođeni kuharom Mišelom Doskočilom.

Zadovoljstvo ovako velikim odazivom na manifestaciju na kojoj se može probati kvalitetno domaće meso istaknuo je uime organizatora, Udruge “Baby Beef”, njen potpredsjednik i pokrovitelj manifestacije Zvonimir Širjan. “Izrazito mi je zadovoljstvo što mogu vidjeti ovako velik broj posjetitelja koji je došao isprobati naše proizvode. To su proizvodi koji se uzgajaju na hrvatskim farmama i mislim da ova slika govori više od 1000 riječi. Mi smo u Udruzi Baby Beef u proteklom razdoblju uspjeli na nivou Europske unije registrirati dokazanu kvalitetu hrvatskog junećeg mesa i mislim da smo tu među prva tri, četiri proizvoda u Republici Hrvatskoj koji su to uspjeli.”

Da je ova manifestacija iznimno uspješna rekao je i gradonačelnik Mario Rajn te dodao: “Naravno da kvaliteta pronalazi put do svojih konzumenata, građani prepoznaju napore i nas kao jedinice lokalne samouprave, ali i regionalne i gdje želimo promovirati domaće proizvode. Ovdje je poseban naglasak na našu domaću junetinu, ali isto tako ovdje pronalaze put do svojih potrošača naši vinari i pivari, a ujedno prezentiramo najbolje od onoga što imamo u kulinarskom smislu. Dakle, to su naši nastavnici i profesori Srednje škole “Ivan Seljanec”, ali i naši mladi učenici Srednje škole.”

Čestitke organizatorima na uspješnoj organizaciji ove manifestacije istaknuo je župan Darko Koren: “Program ukazuje na mnoge stvari. Prije svega da je proizvodnja hrane, a iza čega naravno stoji poljoprivreda, možda najznačajniji sektor u svakoj državi i u ovakvim vremenima mislim da je to jedno od najmoćnijih oružja. Ono što mi možemo zaista s pravom reći je da je ovaj prostor naše županije središte poljoprivredne proizvodnje u sektoru stočarstva, a Udruga Baby Beef to na najbolji način i dokazuje.”

Osim kulinarskog dijela, manifestacija je imala i popratni zabavni program, održano je natjecanje za najboljeg grill majstora u kojem su najbolji bili “Šogori”, natjecanje u beer pongu u kojem su pobjedu odnijeli “Bute zvali” i natjecanje u jahanju mehaničkog rodeo bika gdje su najbolji bili Lovro Čupić i Leona Čapek. Pored toga, održana je radionica kućnog pivarstva, a nastupio je i tamburaški sastav Prijatelji.