Najavljeno uređenje kolodvora, natječaj poništen

Osobe koje se teže kreću, imaju štake ili su u kolicima trenutačno ne mogu bez tuđe pomoći doći niti do jednog perona na kolodvoru u Križevcima. Stepenice za pothodnik su prilično strme, peroni su nakon obnove povišeni i više ne postoji prijelaz preko pruge koji je vodio na drugi peron. S povišenih perona lakše se ulazi u niskopodne vlakove, no do njih osobe u kolicima same ne mogu doći. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci traje već neko vrijeme, a HŽ infrastruktura je najavila i obnovu kolodvorske zgrade u Križevcima. Križevački kolodvor vapi za obnovom i modernizacijom pa je logično postaviti pitanje planiraju li izgraditi lift ili rampu, prilagoditi ulazak u pothodnik i omogućiti dolazak do perona onim putnicima koji sami do njih sad ne mogu, roditeljima s djecom i s prtljagom. Izgradnja liftova, ipak, nije predviđena, potvrdila nam je HŽ Infrastruktura.

“U sklopu projekta Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo – Križevci predviđena je samo sanacija postojećeg pothodnika te ugradnja sklopivih platformi za ulazak u pothodnik. Ugradnjom sklopivih platformi osigurao bi se pristup osobama sa smanjenom pokretljivošću“, odgovaraju. Prema uputama na mrežnim stranicama, HŽ putnički prijevoz i HŽ infrastruktura osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću pružaju besplatnu pomoć prilikom ulaska/izlaska iz vlaka i putovanja vlakom, ali je moraju zatražiti najmanje 24 sata prije namjeravanog putovanja.

Što se pak tiče obnove kolodvorske zgrade, postupak javne nabave za izbor izvođača radova za taj projekt je poništen sredinom travnja jer se nitko na njega nije javio. Kad novi postupak javne nabave završi i odabere se izvođača radova, rok za obnovu kolodvorske zgrade je 24 mjeseca. Osim zgrade, tim projektom je planirano i uređenje parkirališta.