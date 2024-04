Pušteni prvi kilometri pruge prema granici, one prema Zagrebu još nema

U promet su pušteni prvi kilometri novoizgrađene pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, potvrdila je HŽ infrastruktura stanje na trenutačno najvećem željezničkom gradilištu u Hrvatskoj. Rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na ovoj dionici radi tvrtka Cengiz, počeli su 2020. i do sada je završeno više od 60 posto projekta koji obuhvaća rekonstrukcije dva kolodvora, izgradnju jednog novog, obnovu stajališta, izgradnju sedam mostova, jedne galerije i tri vijadukata, osam cestovnih nadvožnjaka, tri podvožnjaka i devet pothodnika, kao i izgradnju paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge. Prvi je u promet pušten novoizgrađeni kolosijek između kolodvora Koprivnica i Drnje, a plan je u sljedećem razdoblju nastaviti intenzivne radove na sva 42 kilometra pruge, potvrdila je HŽ infrastruktura.

“Obavljen je tehnički pregled nadvožnjaka Sokolovac te se nakon očitovanja svih javnopravnih tijela očekuje ishođenje uporabne dozvole. Odrađen je i interni tehnički pregled nadvožnjaka Vuk za koji se još moraju izgraditi ostale pristupne ceste te je plan da se tehnički pregled provede u travnju“, objašnjavaju i dodaju da će se krajem svibnja spajati dio devijacije na novi desni kolosijek do stajališta Vojakovački Kloštar u dužini od pet kilometara.

Planirano je da svi radovi na pruzi dugoj 42 km od Križevaca do mađarske granice završe do kraja 2025. Za razliku od ove, 38 km pruge od Dugog Sela do Križevaca gradi hrvatski konzorcij još od srpnja 2016. godine, a završetak se još ne nazire.