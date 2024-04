Jandroković o pruzi od Dugog Sela do Križevaca: Nije baš da se ništa nije napravilo, došlo je do određenih poteškoća 

S dosta optimizma gledam na iduće dane i uvjeren sam u pobjedu na izborima, poručio je nositelj HDZ-ove liste za 2. izbornu jedinicu Gordan Jandroković danas u Križevcima. Nakon obilaska tržnice i kave na gradskome trgu u pratnji članova stranke i kandidata na izbornoj listi, HDZ-ovog Franje Poljaka i HDS-ovog Branka Hrga, govorio je o uspjesima dosadašnje Vlade i svoje stranke. Rekao je da su zaštitili građane od svih izazova u protekle četiri godine i spomenuo Agrokor, pandemiju covida, dva potresa te ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, a pohvalio se i nizom projekata na lokalnoj razini, od izgradnje škola i vrtića do vodovoda, kanalizacije i cesta.

“Imamo postignuća i imamo plan što ćemo činiti dalje. Uvjereni smo da ćemo dosegnuti to da prosječna plaća bude 1600 eura, a mirovina 750 eura. Za svako novorođeno dijete majka će dobiti godinu mirovinskog staža, a za poljoprivrednike ćemo osigurati nove hektre do sada zapuštene zemlje“, najavio je Jandroković i dodao da HDZ ima jasne planove dok oporba ne nudi razvoj već destrukciju. Govorio je i o velikim infrastrukturnim projektima poput Pelješkog mosta i LNG terminala, a portal Križevci.info zanimalo je ima li optimizma i po pitanju izgradnje pruge od Dugog Sela do Križevaca, projekta koji obećavan i u ranijim izbornim ciklusima, no još mu se ne nazire kraj.

“Nije baš da se ništa nije dogodilo, došlo je do određenih poteškoća koje nisu uzrokovane Vladinom politikom, nego problemima s izvođačima. Željeznički promet je nešto što moramo unaprijediti, za razliku od cestovnog gdje smo zaista svaki dio Hrvatske povezali. To je jedna od obaveza koju moramo riješiti u idućem mandatu“, odgovorio nam je Jandroković, no nije potvrdio hoće li pruga od Dugog Sela do Križevaca biti gotova u sljedeće četiri godine. “Provjerit ću točno kakvi su planovi i koliko se predviđa da će radovi trajati. Neću dati obećanje za koje ne mogu sa sigurnošću reći da će tako biti. Iza svega što sam ranije rekao čvrsto stojim, a ovdje moram provjeriti“, poručio je.