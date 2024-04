U sjedištu najvećeg HDZ-ova donatora biračko mjesto već desetljećima, i to nikome nije sporno

Jedno od 14 biračkih mjesta u Križevcima već godinama je smješteno u prostorijama tvrtke koja je jedan od najvećih donatora HDZ-a. Naime, biračko mjesto broj 8 nalazi se u sjedištu tvrtke Radnik u Ulici kralja Tomislava 45, koja je pak vlasnik tvrtke Bistra, a ona je uoči ovih izbora uplatila najveću pojedinačnu donaciju HDZ-u od 20 tisuća eura. Križevačka građevinska tvrtka i ranije je financirala izborne kampanje HDZ-a, a trenutačno obnavljaju zgradu HDZ-a u Zagrebu, pisali su Telegram i 24 sata, i dobili su 4.9 milijuna eura za obnovu hotela Kalnik u Križevcima.

Prostore u kojima će se glasati predlažu općinska i gradska izborna povjerenstva. Prijedlog šalju izbornim povjerenstvima izbornih jedinica a ona, na temelju predloženih popisa, određuju biračka mjesta. U sjedištu tvrtke Radnik Križevčani svoju građansku dužnost obavljaju još iz doba kad u blizini nije bilo sličnih zgrada, no to već dugo nije tako. Javni prostori, primjerice u Srednjoj školi “Ivan Seljanec” i u Razvojnom centru i tehnološkom parku nisu predloženi za biračka mjesta. Gradsko izborno povjerenstvo ne vidi problem u činjenici da se izbori održavaju u sjedištu privatne tvrtke, stalnog donatora jedne političke stranke. Kažu da nije propisano da biračka mjesta moraju biti smještena u “javnim prostorima” te da škola ili Razvojni centar, za koje smo pitali, ne bi bili u skladu s člankom Zakona u kojem stoji da se pri određivanju biračkih mjesta mora, među ostalim, voditi računa o prostornoj udaljenosti. U Radniku, naime, glasaju oni s prebivalištem u Matije Gupca, Nine Vavre, Sidonije Rubido, ali i Koprivničke ulice do broja 132, kao i Ulice Ljudevita Modeca na izlazu iz grada, koje su od Radnika udaljene barem tri kilometra.

“Biračko mjesto 8 smješteno je u prostorijama tvrtke Radnik više desetljeća i stanovnici navedenih ulica prostorno gravitiraju upravo prema tom biračkom mjestu, ono im je lako dostupno, mogu mu lako pristupiti osobe s invaliditetom te ima osiguran parking“, opravdava svoju odluku Gradsko izborno povjerenstvo. No sve te uvjete ispunjavaju i tristotinjak metara udaljena škola i Razvojni centar, ili možda Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u Petra Zrinskog ili pak COOR ili dječji vrtić u Matije Gupca. Što se pak tiče dostupnosti osobama s invaliditetom i onima s teškoćama u kretanju, oba biračka mjesta u Hrvatskom domu im uopće nisu dostupna, ali i dalje se predlažu i odobravaju kao lokacija za glasanje. Gradsko izborno povjerenstvo tvrdi i da bi promjena biračkog mjesta mogla utjecati na slabiju izlaznost na izbore. Treba reći da su se pojedina biračka mjesta u Križevcima kroz godine mijenjala i da su ih oni koji su namjeravali glasati uvijek pronalazili.