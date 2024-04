Izlaznost na križevačka birališta do 16:30

U Križevcima je do 16:30 svoju građansku dužnost obavilo više građana nego što je to bilo na parlamentarnim izborima 2020. Od 16.353 upisana birača na 51 biračkom mjestu na području grada Križevaca do 16:30 glasalo je 7.918 građana, odnosno 48.42 posto birača. Gradsko izborno povjerenstvo nije zabilježilo niti jednu prijavu o nepravilnostima na glasačkim mjestima.

Kao i u ostatku zemlje i kod nas je bilo građana koji su došli glasati, a njihovo ime nije se nalazilo na popisu birača. Podsjećamo da i oni mogu obaviti glasanje, kao i građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu, a to pravo će ostvariti uz potvrdu koju će im izdati upravno tijelo županije, u Križevcima je to Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava u Zakmardijevoj 12 (zgrada u dvorištu gradske uprave, soba 27 – matični ured). Birališta su otvorena do 19 sati.