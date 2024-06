Na euroizbore do 16:30 sati u Križevcima izašlo 12,56% birača

Danas se u zemlji održavaju Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024. Hrvatski birači četvrti put glasuju kojih će ih 12 hrvatskih zastupnika idućih pet godina predstavljati u Europskom parlamentu. Na glasačkom listiću nalazi se 300 kandidata na 25 lista, od kojih su 23 stranačke, a samo dvije nezavisne – europarlamentarca Ladislava Ilčića i influenserice Nine Skočak.

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) kojem su do 16:30 sati dojavljeni podaci s 92,51% biračkih mjesta od njih 6.651, u Hrvatskoj je od ukupno 3.498.950 birača glasovalo njih 487.032, odnosno 15,05%. Do 11:30 sati odaziv je bilo upola slabiji.

U Križevcima je od ukupno 16.516 birača do popodneva na 50 biračkih mjesta glasovalo ukupno 2.037 birača, odnosno 12,56%, dok biračko mjesto u Velikom Potočecu do 17 sati još uvijek nije dojavilo podatke o izlaznosti Državnom izbornom povjerenstvu. Do 11:30 sati izlaznost u Križevcima bila je samo 6,56%.

Kako javlja HINA, DIP je mislio na slijepe i slabovidne birače te im je, kako bi im olakšalo glasovanje, pripremilo zvučne snimke svih 25 izbornih lista, dok su za one gluhe i nagluhe osobe upute i obavijesti na znakovnom jeziku i titlovima dostupne su na mrežnoj stranici DIP-a.

U Križevcima birači mogu glasovati na ukupno 51 biračkom mjestu, sve do 19 sati kada se birališta zatvaraju i završava dvodnevna izborna šutnja. Prvi izborni rezultati bit će objavljeni od 23:00 sati, nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji. DIP će od 20 sati objavljivati broj obrađenih biračkih mjesta i odaziv.