Filmovi opet u Kinu Križevci

Nakon mjesec dana projekcija na otvorenom na Nemčićevom trgu, Kino Križevci se od ovog vikenda vraća u svoj prostor s aktualnim filmskim hitovima na repertoaru. U subotu 3. kolovoza u 17 sati prikazuje se dječja animirana komedija Gru i Malci: Neustrašivi špijuni.

Nastavak je to ljetnog blockbustera iz 2022. Malci 2: Kako je Gru postao Gru koji je zaradio gotovo milijardu dolara diljem svijeta. Ovaj put Gru i Lucy i njihove djevojke Margo, Edith i Agnes pozdravljaju novog člana obitelji Gru, Grua Jr., koji namjerava mučiti svog oca. Gru se suočava s novim neprijateljem Maxime Le Malom i njegovom fatalnom djevojkom Valentinom, a obitelj je prisiljena pobjeći.

Novo poglavlje u svijetu zlikovaca i Malaca jedno je od najočekivanijih ove godine u kinima, a Malci su postali nezaobilazni dio pop kulture i svi ih obožavaju. Illuminationov serijal do sada se sastoji od tri Gruova filma i dva filma o Malcima, što Gru i Malci: Neustrašivi špijuni čini šestim filmom po redu. U prvom filmu franšize Gru je pokušavao održati reputaciju najvećeg zlikovca na svijetu, onda je postao agent Lige protiv zlikovaca dok se u novom filmu, zbog svoje i sigurnosti vlastite obitelji, mora pritajiti i pobjeći na sigurno mjesto, a Malci će uzeti sve u svoje ruke i pokušati spasiti stvari. No i Gru Junior ima jednu posebnu misiju a to je da svom ocu maksimalno zagorča život svojim dječjim nestašlucima.

U 20 sati Od producenata uspješnih franšiza Jurassic, Bourne i Indiana Jones dolazi novo poglavlje blockbustera iz 1996. U filmu glume za Zlatni globus nominirana Daisy Edgar-Jones i Glen Powell, koji predvode novu generaciju lovaca na oluje. Edgar-Jones glumi Kate Cooper, bivšu lovkinju na oluje koju je tijekom studija progonio razorni susret s tornadom, a sada oluje proučava na sigurnom, preko zaslona ekrana u New Yorku. Njezin prijatelj Javi (Anthony Ramos) namami je na otvoreno kako bi testirali revolucionarni novi sustav praćenja. Tamo joj se putevi susreću s Tylerom Owensom (Powell), šarmantnom i bezobzirnom superzvijezdom društvenih medija koji sa svojom razuzdanom ekipom uživa u objavljivanju avantura u lovu na oluje, što opasnije to bolje. Kako se sezona oluja pojačava, oslobađaju se dotad neviđeni, zastrašujući fenomeni, a Kate, Tyler i njihovi konkurentski timovi nađu se u borbi života točno na stazama višestrukih olujnih sustava koji se skupljaju iznad središnje Oklahome.

