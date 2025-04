Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: ULTRA PROCESUIRANI LJUDI: ZAŠTO JEDEMO HRANU KOJA NIJE HRANA I ZAŠTO NE MOŽEMO PRESTATI S TIM / Chris van Tulleken

Nastupilo je novo prehrambeno doba. Prvi put u povijesti većinu kalorija dobivamo iz nove skupine

tvari koja se naziva ultraprocesuirana hrana, ili kraće, UPH. Ta industrijski obrađena hrana, u koju se

dodaju različiti emulgatori, konzervansi, modificirani škrob i drugi aditivi, „hakira“ naš mozak ometajući normalnu regulaciju apetita. Osmišljena za izazivanje ovisnosti i poticanje prekomjerne konzumacije – mekša je, glatkija, slanija i slađa od cjelovite hrane, tjera nas da sve više i više jedemo namirnice koje imaju sve manju hranjivu vrijednost i sve više kalorija. No znamo li kako UPH zaista djeluje na naš organizam?

Dr. Chris van Tulleken, ugledni britanski liječnik, znanstvenik i nagrađivani BBC-jev voditelj, nudi nam

najnovije dokaze o pandemiji bolesti povezanih s prehranom, u koju su umiješane multinacionalne prehrambene korporacije, najmoćnije zemlje svijeta, znanstvenici i liječnici. Na jednostavan i poučan

način on iznosi uzroke, ekonomske razloge i znanstvene činjenice povezane s UPH-om te otkriva njihov katastrofalan utjecaj na ljude i okoliš. Preporuke koje iznosi u ovoj knjizi bit će dragocjene i stručnjacima i zakonodavcima, ali i nama koji jedemo da bismo preživjeli. Jer nije dovoljno samo promijeniti prehrambene navike kad živimo u prehrambenom okruženju koje to čini gotovo nemogućim.

Dr. van Tulleken otkriva nam što se uistinu događa u svijetu prehrambene industrije i tehnologije.

Pridružite mu se na njegovu uzbudljivom putovanju i saznajte kako ultraprocesuirana hrana djeluje

na naš organizam i zdravlje, na našu djecu i planet te na naš tradicionalni način života – nimalo dobro.



Beletristika: CUJO / Stephen King

U potrazi za mirom i tišinom, Vic i Donna Trenton sa svojim malim sinom Tadom preselili su se u gradić Castle Rock u saveznoj državi Maine. No život u ovom idiličnom gradiću nije onakav kakvim se na prvi pogled čini. Pitomi i dobronamjerni bernardinac Cujo, koji s dječakom Brettom Camberom veselo trčkara njihovim susjedstvom, jednog će dana zalutati u malu špilju koju nastanjuju bolesni šišmiši. Nakon što ga jedan od njih ugrize, Cujo će iz špilje izaći potpuno promijenjen. Dragi pas iz susjedstva postat će najgora prijetnja s kojom se gradić Castle Rock ikada suočio.

Dok se bračni par Trenton bori s bračnom krizom, a njihov sinčić sa strahovima i noćnim morama, nitko od njih ni ne sluti da ih čeka suočavanje s beskrajno zlokobnim čudovištem žednim krvi.



Kutak za djecu: ATLAS DRŽAVA, KULTURA, LJUDI I MJESTA / tekst Andrea Mills; kartografija Leanne Kelman

Atlas sadrži političku kartu svijeta te opće geografske karte svijeta, kontinenata i svih država. Opća geografska karta svake države popraćena je osnovnim statističkim podacima i zanimljivim činjenicama. Bilješke na kraju atlasa sadrže popis prekomorskih teritorija, rječnik i indeks.

Namijenjen je djeci školske dobi.



Polica stripovi: ODISEJE SPOZNAJE / Milo Manara; tekst Alfredo Castelli

Talijanski strip crtač Milo Manara jedan je od najvažnijih i najutjecajnijih strip autora u zadnjih 50 godina, autor cijelog niza kultnih stripova, koji je probijao granice žanra, a s druge strane bio uvijek omiljen i kod čitatelja.

U ovom svesku objedinjena su dva Manarina stripa: ˝Snježni čovjek˝, mistična sanjarija o budističkim redovnicima Nepala, i ˝Papirnati čovjek˝, surov vestern gorko-slatkog okusa. Od daleke Himalaje do američkog zapada, Milo Manara prepušta se svojoj strasti za putovanjima i avanturama… i postaje istraživač mitova kako bi što bolje prikazao ljudsko biće razapeto između isprazne taštine i transcendencije.