Hrvoje Seleš i Marko Katanović: “Izađite na izbore i izaberite pristojne i napredne Križevce!”

Marko Katanović SDP-ov je kandidat nezavisnom Hrvoju Selešu za zamjenika gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima, predstavljeno je na jutros održanoj konferenciji za medije Gradske organizacije SDP-a Križevci. Očekivan je to potez križevačkog SDP-a nakon što su stranačka tijela prije tjedan dana donijela odluku da će za gradonačelnika Križevaca podržati upravo nezavisnog kandidata Seleša, koji u tom trenutku još nije obznanio tko će mu biti zamjenik.

– Marko i ja nudimo promjenu na bolje, želimo gledati Križevce koji će iskoristiti sve svoje potencijale, a najviše želimo gledati sretne i zadovoljne ljude koji žive u Križevcima. U ovoj kampanji pokazat ćemo da je to moguće i da je to jedino ispravno jer našim ljudima je dosta usijane atmosfere. Otvorit ćemo Križevce pozitivi i za to tražimo povjerenje na izborima, istaknuo je Seleš na pressici i kasnije u Facebook objavi.

Iako je višegodišnji član SDP-a i županijskog predsjedništva stranke, u posljednjem izbornom ciklusu Katanović nije aktivno obnašao javnu funkciju, dok je u razdoblju 2017.-2021. bio predsjednikom Gradskog vijeća Grada Križevaca, vodio je gradski SDP iz kojeg je zbog neprovođenja stranačkih odluka dao izbaciti Ivana Majdaka, još jednog izglednog kandidata za križevačkog gradonačelnika, a jedno je vrijeme bio članom uprave tvrtke Radnik d.d. koja je poznata kao najveći donator HDZ-u.

– Nismo populisti, nećemo obećavati nemoguće samo zato da bismo dobili glasove. Ljudi smo s rješenjima i tu smo da pružimo biračima jasan izbor. Ovo nisu izbori na kojima se bira između Hrvoja Seleša i mene s jedne strane i ostalih sa druge strane. Ovo su izbori na kojima birate Hrvoja Seleša i SDP ili niskost i političko prepucavanje. Hrvoje je spomenuo sintagmu “Pristojni Križevci”. Ja sam uvjeren da će ljudi izabrati upravo te pristojne Križevce koji će se razvijati snagom i voljom svojih građana, izjavio je Katanović.

Konferenciji za medije prisustvovali su potpredsjednik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te SDP-ov kandidat za župana Tomislav Golubić, obojica saborski zastupnici iz Koprivnice, zatim gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj, predsjednik i tajnik križevačkog SDP-a Dejan Pernjak i Antonio Sirovec, obojica članovi križevačkog Gradskog vijeća, simpatizeri i članovi stranke te podržavatelji nezavisne liste Hrvoja Seleša. Kandidata za zamjenika SDP-ovom kandidatu za župana, nezavisnog Marija Rajna na ovom predstavljanju nije bilo.