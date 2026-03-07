Promjena u Gradskom vijeću, jedina žena povukla se iz osobnih razloga

Gradsko vijeće Grada Križevaca od nadolazeće, osme po redu sjednice novog saziva, imat će jednu promjenu i to na listi grupe birača čiji je nositelj Hrvoje Seleš. Umjesto Sanele Novak u vijeće ulazi Mirko Sokolić, objavio je Seleš na društvenim mrežama. Sokolić se vraća u vijeće, čiji je član bio na listi Marija Rajna u prošlom mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine. Vijeće ovime ostaje bez ijedne vijećnice

Priopćenje Hrvoja Seleša prenosimo u cijelosti:

“Naša vijećnica Sanela Novak, iz osobnih je razloga odlučila staviti svoj mandat u mirovanje.

Želim joj se iskreno zahvaliti na hrabrom, odgovornom i predanom radu u Gradskom vijeću. Sanela je u proteklom razdoblju pokazala da politika može i mora biti u službi građana, otvorena, argumentirana i usmjerena na stvarne probleme našega grada. Njezina energija, upornost i principijelnost ostavili su snažan trag u radu našeg kluba vijećnika.

Na prvom sljedećem Gradskom vijeću prisegnut će vijećnik Mirko Sokolić, koji će preuzeti vijećničku dužnost i nastaviti raditi na inicijativama i politikama koje zagovaramo. Želim naglasiti da Sanela Novak ostaje dio naše liste i našeg tima. Nastavit će aktivno sudjelovati u radu našeg kluba i svojim znanjem, iskustvom i nesebičnim angažmanom doprinositi borbi za transparentnije upravljanje gradom, kvalitetnije javne usluge i bolji život svih naših građana.

Žao mi je što na drugim listama nije bilo više žena koje bi danas imale priliku aktivno sudjelovati u radu Gradskog vijeća, već su stavljene u drugi plan. Ja čvrsto vjerujem da je veća zastupljenost žena u politici važna za kvalitetnije i uravnoteženije donošenje odluka. Hvala Saneli na svemu što je do sada učinila za naš grad – i nastavljamo dalje zajedno.”