Dožupan Mario Rajn učlanio se u SDP

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) Križevci jučer je na Facebooku objavila kako je na sjednici Gradskog odbora i Predsjedništva Gradske organizacije SDP-a Križevci u punopravno članstvo stranke primljen zamjenik župana Koprivničko–križevačke županije Mario Rajn.

– Mario je bio dio pobjedničkog tima na prošlogodišnjim lokalnim izborima na kojima je SDP po prvi puta preuzeo odgovornost upravljanja Županijom, na čelu sa županom Tomislavom Golubićem. Kao aktivni sudionik SDP-ovih pobjeda i jedan od kreatora SDP-ovog izbornog programa, Mario je izrazio želju da i formalnim učlanjenjem da svoj doprinos u jačanju SDP-ovih organizacija u Križevcima i prigorskim općinama, istaknuli su iz SDP-a Križevci.

– Čast mi je što sam i službeno postao član Socijaldemokratske partije Hrvatske. Nakon mjeseci provedenih u kampanji, surađujući s članovima SDP-a, posebice s predsjednikom županijske organizacije Tomislavom Golubićem, SDP je prirodni i svjesni odabir nastavka mojega političkog puta, objavio je Rajn na Facebooku, istaknuvši da se raduje suradnji i novim političkim pobjedama s kolegicama i kolegama iz SDP-a.

Podsjetimo da je Mario Rajn političku karijeru započeo kandidiravši se i pobijedivši 2017. u utrci za gradonačelnika Križevaca, a njegova je nezavisna lista osvojila najviše mandata u Gradskom vijeću. Tri godine kasnije učlanjuje se u Hrvatsku seljačku stranku (HSS) iz koje izlazi već krajem iste godine. Završetak tog izleta obrazložio je izostankom interesa HSS-a za podržavanjem zelenih politika u praksi.

S gradskim SDP-om Rajnovi su vijećnici imali većinu u Gradskom vijeću u mandatu 2017.-2021. a Rajn je suradnju s tom strankom nastavio kandidiravši se u ljeto 2020. na listi koalicije Restart za parlamentarne izbore te prošle godine kao kandidat za zamjenika župana uz Tomislava Golubića.

– Naša suradnja u upravljanju županijom već daje opipljive rezultate. Siguran sam da će tvoj dolazak u SDP dodatno ojačati i našu stranku. Dobrodošao!, pozdrave je uputio i župan Golubić.

U križevačkom SDP-u posljednjih su nekoliko mjeseci imali niz novih učlanjenja, a s Rajnom ističu kako su dobili iskustvo potrebno za sljedeće razdoblje kada će birati i nova vodstva njihovih županijskih, gradskih i općinskih organizacija. Poručili su kako će zajednički graditi političku atmosferu dijaloga i uvažavanja u Križevcima.