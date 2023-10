[FOTO] Butković obišao prugu: Ovi radovi ohrabruju, no oni od Dugog Sela do Križevaca su u problemu

Pruga od Dugog Sela do Križevaca mora biti gotova barem u isto vrijeme kad i ova od Križevaca do granice s Mađarskom, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas na novom nadvožnjaku Križevci, obilazeći radove na projektu rekonstrukcije pruge i izgradnje drugog kolosijeka na dionici prema Koprivnici. Dok radovi na toj dionici, jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj uz Pelješki most, vidljivo napreduju i, kako je rekao ministar, daju vjeru i ohrabrenje da se takvi projekti kod nas mogu realizirati, pruga od Dugog Sela do Križevaca debelo kasni i probija rokove.

“Taj projekt je u problemu i sad nam je najveći izazov kako ga završiti. Do kraja ove godine ćemo razriješiti odnose s hrvatskim konzorcijem, moramo na mudar i pažljiv način pronaći način, vidjeti tko je ozbiljan da to završi. HŽ infrastruktura mora naći rješenje da to bude gotovo barem kad bude gotova ova pruga. Ako ne i prije“, obećao je ministar Butković koji danas u Križevce ipak nije došao vlakom. Najavio je da će se za godinu i pol, kad bi pruga trebala biti završena, od Zagreba do Križevaca putovati samo pola sata.

Pohvalio je radove na dionici od Križevaca prema Koprivnici, vrijedne 320 milijuna eura koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i trenutno se izvode duž cijele dionice duge 42,6

km, s dvadesetak nadvožnjaka i podvožnjaka. Izvođač te dionice je turska tvrtka Cengiz. “Ovo gradilište je uredno, odmah se vidi ozbiljnost i izražavam zadovoljstvo kao ministar da je ovaj projekt u dobroj fazi, da ide polako prema kraju. Krenut ćemo još snažnije u obnovu željezničke infrastrukture“, poručio je. Radove su obišli predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura Ivan Kršić te župan Darko Koren i križevački gradonačelnik Mario Rajn.