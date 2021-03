Udruga „Maslačak“ obilježila Svjetski dan osoba s Down sindromom

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježava se 21. ožujka pa je tim povodom Udruga „Maslačak“ Križevci obilježila taj dan na Gradskoj tržnici.

Obilježavanju Svjetskog dana osoba s Down sindromom pored brojnih građana odazvao se i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško koji je ujedno pružio podršku radu ove Udruge.

Down sindrom je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisutnošću jednog kromosoma viška. U prosjeku jedno od 650 novorođene djece rađa se s ovim sindromom, a obilježavanjem Svjetskog dana osoba s Down sindromom želi se upoznati i upozoriti na ovaj poremećaj te potaknuti javnost na veće poštivanje prava osoba s Down sindromom.

Udruga „Maslačak“ Križevci trenutno okuplja 10 članova s Down sindromom.