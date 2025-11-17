Otvoren 6. natječaj Zaklade „Volim Križevce“ za stipendiranje srednjoškolaca

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ objavila je 6. Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2025./2026. temeljem kojeg će dodijeliti najviše deset stipendija za učenike srednjih škola slabijeg imovinskog stanja i nadarene učenike srednjih škola. Natječaj je otvoren sve do 30. studenog, a prijave se podnose isključivo putem elektroničkog obrasca dostupnog na web stranicama http://stipendije.volimkrizevce.hr.

– Kao i prošle godine, ovogodišnji je natječaj namijenjen isključivo učenicama i učenicima srednjih škola Križevaca, budući da takvih stipendija manjka, a itekako nam je bitno poduprijeti mlade tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Veliko hvala i ove godine donatorima koji su uz nas, nadamo se kontinuiranoj podršci svih koji su u mogućnosti doprinijeti ovom filantropskom cilju, izjavio je upravitelj zaklade Hrvoje Belani.

Stipendije Zaklade „Volim Križevce“ ove će se godine dodijeliti samo i isključivo učenicima koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od najmanje godine dana na dan objave natječaja, prebivalište u Križevcima u neprekidnom istom trajanju, redovito pohađaju neku od srednjih škola na području Republike Hrvatske te nisu stariji od devetnaest godina na dan objave natječaja.

– Mjesečni iznos učeničke stipendije uspjeli smo minimalno povisiti na 80 eura, što isplaćujemo tijekom trajanja školske godine, od listopada do lipnja, pa stipendija ukupno iznosi 720 eura po srednjoškolcu. Svjesni smo visokih troškova roditeljstva i života uopće, no nadamo se da će ova vrsta potpore mladima Križevaca barem malo olakšati školovanje, istaknula je predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija i članica zakladne uprave Ana Končurat.

Zaklada „Volim Križevce“ službeno je osnovana 2019. i ove je godine ušla u šestu godinu djelovanja za dobrobit lokalne zajednice Križevaca i križevačkog kraja. U tome su razdoblju djelovali u području filantropije od čega su najistaknutiji rezultati u dodjeli ukupno 81 jednogodišnjih stipendija učenicima i studentima Križevaca od školske i akademske godine 2020./2021. do danas te provedba EU projekta „Recikliram, Učim, Kreiram (RUKe)“ kojim su za društveno poduzetništvo osnažili osobe s intelektualnim teškoćama i članove njihovih obitelji okupljene u Udruzi „Maslačak“ Križevci.

Vrijedi spomenuti i čitav niz javnih akcija i aktivnosti – dobrotvorne buvljake, dobrotvorno natjecanje u beer pongu, dobrotvorni turnir u kartanju bele, dobrotvorno natjecanje u znanju (pub kviz), dobrotvornu aukciju umjetničkih slika, putem inicijative „Malo srce Križevaca“ kontinuirano darivanje djece iz socijalno potrebitih obitelji, djece u udomiteljskim obiteljima te štićenika Dječjeg paviljona „Sv. Marko Križevčanin“ za rođendane i blagdane kao i kontinuirano doniranje jednokratne financijske pomoći osobama i obiteljima u neposrednoj potrebi.

– Već šestu godinu zaredom raspisujemo natječaj za dodjelu stipendija mladima Križevaca, i ove se put radujemo dobitnicima i budućim ambasadorima naše zaklade, jer s njima zajednički radimo i promičemo filantropiju organizirajući akcije u lokalnoj zajednici, od buvljaka i pub kvizova do različitih humanitarnih događaja, zaključila je predsjednica zakladne uprave Ivana Dubravec.

Prijave na natječaj moguće je podnijeti online od početno 17. studenog 2025. godine do zaključno 30. studenog 2025. godine u 23:59:59 sati. Prijave poslane nakon isteka roka za podnošenje prijava ili dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati. Privremeni rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 8. prosinca 2025. godine, protiv kojih se putem elektroničke pošte može podnijeti obrazloženi prigovor do isteka pet radnih dana, računajući od datuma objave privremenih rezultata. Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. prosinca 2025. godine.