FOTO Ispunjeni Hrvatski dom oduševljeno ispratio predstavu Da sam ptica

Jučer je u Hrvatskom domu, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Križevci, izvedena predstava “Da sam ptica” u kojoj su nastupili Tarik Filipović i Daria Lorenci Flatz.

Ova emotivna i snažna priča o mladom bračnom paru koji iz okupiranog Sarajeva bježi u Beč govori o ljubavi, gubitku, pripadnosti i potrazi za novim početkom.

Izvrsne glumačke izvedbe Tarika Filipovića i Darije Lorenci Flatz duboko su dirnule i oduševile mnogobrojne Križevčane, koji su nagradili ovaj sjajni glumački dvojac dugotrajnim i zasluženim ovacijama.

“Ciljano smo odabrali ovu predstavu u suradnji s tvrtkom Germania Sport zato što je miks duboke tragedije, životne priče, ali i komedije. Križevci imaju dobru kazališnu publiku, a mi iz Pučkog otvorenog učilišta smo uvijek skloniji tome da predstava pošalje poruku koja nas potiče na promišljanje, neka dublja poruka i da se publika raziđe pod dojmom”, kazala nam je nakon predstave Željka Šunjić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci.