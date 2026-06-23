Održana druga večer ovogodišnjeg Robin ljetnog kina

Martin Topljak (Foto: POU Križevci) 0

U nedjelju je održana druga večer 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću, događaja koji već godinama na križevačkom trgu Antuna Nemčića okuplja brojne obitelji u druženju i gledanju filmova. Projekcijom filma „Škola čarobnih životinja 3″ okupljen je velik broj gledatelja, iako je dosadašnji subotnji termin premješten na nedjelju navečer.

Organizaciji je svakako koristan bio jučerašnji praznik, odnosno neradni ponedjeljak. Uz održan turnir u uličnoj košarci Crosscity Buckets i dobro poznatu križevačku moto utrku Velika Nagrada Križevaca, vikend je zaokružen kinom pod zvijezdama.

Robin ljetno kino na Nemčiću nastavlja s projekcijama ovu subotu, 27. lipnja – događaj počinje u 18 sati, dok je projekcija filma “Veliki prasak” planirana u 21 sat. Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.

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