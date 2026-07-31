U tijeku radovi na novom područnom dječjem vrtiću: Grad Križevci osigurava 80 novih vrtićkih mjesta

Gradonačelnik Tomislav Katanović jučer je, u pratnji pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Davora Zemljaka te predstavnika izvođača radova, tvrtke Elektrotehnika d.o.o., direktora Ivana Novosela, obišao radove na rekonstrukciji i prenamjeni bivše poliklinike u područni dječji vrtić u kompleksu bivše vojarne.

Riječ je o jednom od ključnih gradskih projekata kojim će se osigurati dodatni kapaciteti za smještaj djece predškolske dobi. Završetkom projekta u novom područnom vrtiću bit će omogućen upis 80 djece.

„Rješavanje nedostatka vrtićkih kapaciteta jedan je od naših najvećih prioriteta. Ovim projektom osiguravamo mjesta za još 80 djece, a pripremamo i novi vrtić u Karanama kako bismo u potpunosti odgovorili na potrebe naših sugrađana. Cilj nam je da svako dijete u Križevcima ima svoje mjesto u vrtiću“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Katanović.

U tijeku su grubi građevinsko-obrtnički radovi, a u sljedećoj fazi slijede elektroinstalaterski radovi, izmjena vanjske stolarije, postavljanje podnog grijanja, završni radovi te uređenje okoliša. Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji i prenamjeni iznosi 1,058 milijuna eura s PDV-om, od čega je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osiguralo 480 tisuća eura bespovratnih sredstava. Završetak radova, opremanje vrtića vrijedno 103 tisuće eura s PDV-om, te dobivanje potrebnih dozvola planirano je do kraja godine.

Grad Križevci sustavno ulaže u proširenje vrtićkih kapaciteta kako bi odgovorio na potrebe sve većeg broja djece i njihovih obitelji. Uz ovaj projekt, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a nakon toga i raspisivanje natječaja za izgradnju novog područnog dječjeg vrtića u prigradskom naselju Karane, kojim će se osigurati dodatnih 60 mjesta.

Do završetka izgradnje novih vrtićkih objekata Grad nastavlja provoditi i poticajnu mjeru čuvanja djece u obiteljskom okruženju. U sklopu te mjere, bakama i djedovima koji skrbe o unucima predškolske dobi isplaćuje se mjesečna naknada od 250 eura, a trenutno je koriste 54 obitelji.