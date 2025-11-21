U subotu veliki koncert za 125 godina HPD-a “Kalnik”

Hrvatsko pjevačko društvo “Kalnik” Križevci obilježava ove godine 125. obljetnicu postojanja i djelovanja, kao najstarije organizirano glazbeno društvo u Križevcima, s obzirom na paralelno djelovanje sa HPD “Zvono” osnovano 1864. godine, kako tvrdi dirigent HPD-a “Kalnik” Ozren Bogdanović. Tom prigodom će u četvrtak, 27. studenog za križevačko pjevačko društvo prijem na zagrebačkom Pantovčaku upriličiti Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Svečanom koncertu povodom obilježavanja ove velike obljetnice u Križevcima će prethoditi cjelodnevni, peti znanstveni skup o zborskoj glazbi, u organizaciji HUZ – Hrvatske udruge zborovođa, koji će se ovom prilikom održati u Križevcima, u konzistorijalnoj dvorani biskupske rezidencije u Katedrali Presvete Trojice.

Na koncertu će nastupiti sljedeći solisti i gosti: Dunja Rebić, sopran, Klara Španić, alt i Danijel Oto na glasoviru. Kao i prijašnjih obljetnica – 2000. i 2015. godine – očekuje se okupljanje brojnih generacija pjevača koji će zajedno izvesti nekoliko skladbi koje su obilježile povijest zbora, među kojima su: Josip Kaplan: Jelenče maleno, Ivan Zajc: U boj, u boj i Alfi Kabiljo: Neka cijeli ovaj svijet (iz mjuzikla Jalta, Jalta).

Mjesto održavanja cjelovečernjeg koncerta je Velika dvorana Hrvatskog doma u Križevcima, a vrijeme subota, 22. studenoga 2025. s početkom u 19:30 sati. Ulazak na koncert je slobodan, uz mogućnost davanja dobrovoljnog priloga za podršku radu društva. Realizaciju ovog koncerta podržavaju Grad Križevci, Križevački poduzetnički centar te Komunalno poduzeće Križevci.

