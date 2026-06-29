Treća večer Robin ljetnog kina na Nemčiću okupila brojne posjetitelje

Ove je subote, 27. lipnja održana treća večer 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću. Događaj je započeo od 18 sati organiziranim igrama i besplatnim napuhancima za najmlađe. Od 21 sat krenula je projekcija animiranog filma “Veliki prasak”, a Nemčićev trg bio je ponovno ispunjen smijehom i dobrom atmosferom.

Iduće subote, 4. srpnja očekuje nas četvrta večer ovogodišnjeg Robin ljetnog kina te projekcija filma “Gabina kuća lutaka”.

Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.