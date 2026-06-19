KTC nastavlja nagrađivati kupce: u svibnju podijeljena još dva automobila

KTC nastavlja uveseljavati svoje kupce vrijednim nagradama. Nakon što su prethodna tri automobila iz nagradnih igara KTC supermarketa pronašla svoje vlasnike u Velikoj Gorici, Đurđevcu i Varaždinu, tijekom svibnja podijeljena su još dva automobila, a sreća je ovoga puta stigla i u Križevce.

Jedna od sretnih dobitnica je Martina Jakal, koja je osvojila Suzuki u nagradnoj igri „Carlsberg i KTC nagrađuju“. Ključeve novog automobila uručila joj je direktorica nabave i prodaje neprehrambenih proizvoda KTC-a, Danijela Ivanček.

Novi automobil osvojila je i Štefica Pisačić. Ona je u sklopu nagradne igre „Dodir prirode i KTC nagrađuju“ postala vlasnica Renault Clija. Ključeve vozila uručila joj je direktorica nabave i prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda KTC-a, Anita Pofuk.

Ove nagrade dio su kontinuiranih aktivnosti kojima KTC nagrađuje vjernost svojih kupaca. Tijekom godine organiziraju se brojne nagradne igre s vrijednim nagradama, a interes kupaca za sudjelovanje ne jenjava.

Iz KTC-a poručuju kako će i dalje nastaviti nagrađivati svoje kupce kroz različite promotivne aktivnosti i nagradne igre. Aktualne nagradne igre dostupne su na službenim internetskim stranicama tvrtke. Sretnim dobitnicama KTC želi mnogo sigurnih i bezbrižnih kilometara te pregršt lijepih trenutaka za volanom njihovih novih automobila.