[FOTO] Otvoren je preuređeni KTC supermarket u centru Križevaca

KTC supermarket ponovno je otvorio svoja vrata u centru Križevaca. Na dobro poznatoj adresi – Trg Svetog Florijana 1, kupce sada dočekuje potpuno nova zgrada s moderno uređenim i potpuno obnovljenim prodajnim prostorom, osmišljenim kako bi svakodnevna kupnja bila još ugodnija i jednostavnija.

Kupci sada ponovno mogu obaviti kupnju u KTC supermarketu u samom centru Križevaca, a na policama ih očekuje bogata ponuda svježih namirnica, omiljenih proizvoda i svega što je potrebno za svakodnevnu kupnju, uz još širi izbor proizvoda.

Radno vrijeme supermarketa: ponedjeljak – subota: 6:30h – 21:00h

Nova trgovina dio je šireg poslovnog kompleksa u kojem će uskoro svoja vrata otvoriti i KTC Gradska kavana, novi restoran Tanier te teretana.

Otvorenjem obnovljenog supermarketa u Križevcima KTC nastavlja ulagati u razvoj i modernizaciju svojih prodajnih prostora. Već sutra svoja vrata ponovno otvara i potpuno preuređeni KTC supermarket u Virovitici, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u modernije i ugodnije prostore za kupnju.

KTC d.d. posluje već 34 godine i danas zapošljava više od 1.800 djelatnika. Posluje u 11 županija s mrežom od 30 supermarketa, specijaliziranih prodavaonica, 23 poljoljekarne i 18 benzinskih postaja. U sastavu tvrtke posluje i 20 restorana te drugi ugostiteljski objekti, kao i smještajni kapaciteti na području kontinentalne i jadranske Hrvatske. KTC je aktivan i u lokalnim zajednicama kroz različite društveno odgovorne projekte te pruža podršku sportu putem KTC Rukometnog kluba i KTC Karate kluba.

– Naš cilj ostaje isti – kupcima pružiti kvalitetnu ponudu i pouzdanu uslugu kojoj vjeruju. Stanovnici Križevaca to sada ponovno mogu pronaći na još jednoj lokaciji. Poručili su iz KTC-a.