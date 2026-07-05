Radno vrijeme trgovina u Križevcima u nedjelju 05.07.2026

Redakcija portala 0

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h
  • Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h
  • Robin R11 (Franje Račkog 33, Križevci), 07:00-21:00h
  • Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-18:00h
  • Robin R25 (Guščerovec 13A, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h
  • Robin R31 (Purga 7, Sveti Petar Čvrstec), 07:00-21:00h
  • Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
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