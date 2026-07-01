Gradonačelnik Tomislav Katanović dodijelio nagrade odlikašima, uspješnim učenicima i njihovim mentorima

Jučer je u Velikoj dvorani Hrvatskog doma održan prijem za učenike koji su sve razrede osnovnoškolskog obrazovanja završili s prosječnom ocjenom 5,0, učenike koji su sve razrede srednjoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom, odnosno prosjekom ocjena na kraju nastavne godine najmanje 4,8 bez ocjene dovoljan, kao i za učenike i njihove mentore koji su ostvarili uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima ili smotrama.

Nakon uvodnog dijela te prije početka dodjele priznanja, prigodnim se govorom okupljenima obratio gradonačelnik Tomislav Katanović. U svom obraćanju čestitao je učenicima, mentorima i ravnateljima na iznimnim postignućima te im poželio mnogo uspjeha u daljnjem obrazovanju i radu. Uz gradonačelnika, prijemu je nazočio i Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam.

Nagrađeno je ukupno 33 učenika odlikaša osnovnih i srednjih škola: 16 učenika osnovnih škola te 17 učenika srednjih škola. Iz Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci nagrađeni su Jana Crnčić, Lana Valjak i Tin Mijić, dok su iz Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci nagrađeni Ivano Androšević, Marko Šijan, Magdalena Matešić, Sara Radiček, Jakov Hrlec i Jan Blašković. Iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci nagrađeni su Paula Bogdanović, Luka Hrandek, Marko Lugomer, Magdalena Matešić, Ivan Pavao Mesaroš, Katarina Popović i Marko Šijan.

Među srednjoškolcima, iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci nagrađeni su Mirjam Balen, Ivan Budisavljević, Franka Gegač, Lena Ivanček, Tin Jembrek, Izabela Krofl, Andrija Miklečić, Lana Mišura, Iva Novosel, Filip Šaban, Ivan Vujčetić i Lara Zidarić. Iz Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci nagrađena je Petra Kušec, iz Srednje gospodarske škole Križevci Veronika Priščan i Diana Mirt, a iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci Dora Marin i Martin Špehar.

Nagrađeni su i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na državnim natjecanjima. Iz Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci na državnoj smotri LiDraNo sudjelovala je Nera Zidarić s literarnim radom pod mentorstvom Danijele Zagorec.

Učenici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci ostvarili su niz vrijednih rezultata. Ekipa u sastavu Mila Jurić, Zita Blašković, Olja Jelen i Sara Radiček osvojila je 2. mjesto na državnom natjecanju u krosu pod mentorstvom Ksenije Kranjčec. Sebastian Paraminski osvojio je 2. mjesto na državnom natjecanju „Sigurno u prometu“, a mentorica mu je bila Sandra Vurnek, koja je vodila i ekipu u sastavu Iva Šamuga, Ana Sokač, Fran Škrlec i Sebastian Paraminski, također osvajače 2. mjesta. Na državnom natjecanju iz fizike Marko Šijan osvojio je 2. nagradu pod mentorstvom Tomice Turkovića, dok je školski pjevački zbor, pod vodstvom Ozrena Bogdanovića, osvojio Srebrnu plaketu (2. nagradu) na 69. Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži.

U Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci Lili Marin osvojila je 1. nagradu, a Jakov Aleksandar Simunović 2. nagradu na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa pod mentorstvom Štefana Đurkovića. Klavirski duo Katarina Popović i Magdalena Matešić osvojio je 1. nagradu uz mentorstvo Slađane Buklijaš. Petar Komazin osvojio je 2. nagradu pod mentorstvom Davida Vlaha, a Paulina Aleksa 3. nagradu uz mentora Sašu Kiralja. Komorni sastav tambura, u sastavu od devet učenika srednjoškolskog programa Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, osvojio je 1. nagradu pod vodstvom Igora Kudeljnjaka.

Učenici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci ostvarili su odlične rezultate na Državnom prvenstvu za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju. Loris Banić osvojila je dva 2. mjesta u plivanju, a Manuela Hršak 2. mjesto u pikadu, pod mentorstvom Snježane Mergon. Filip Živko osvojio je 1. mjesto u utrci na 80 metara, a Marko Petek 3. mjesto u skoku u dalj pod mentorstvom Luke Borčića. Nives Orak osvojila je 3. mjesto u skoku u dalj, dok je Marija Elena Pendelj osvojila dva 3. mjesta, u utrci na 80 metara i bacanju vorteksa, pod mentorstvom Silvije Sučić.

Iz Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci Vedrana Podravec osvojila je 3. mjesto na državnom natjecanju iz francuskog jezika pod mentorstvom Mateje Hanžić, dok je Luka Novosel Glavočević osvojio 2. mjesto na državnom natjecanju iz kemije uz mentorstvo Gordane Pintarić-Kovač. Košarkaška ekipa u sastavu Matija Antolić, Petar Filipović, Fabijan Gužvinec i Bruno Pukec osvojila je 1. mjesto na državnom natjecanju u košarci 3×3 pod vodstvom Saše Šikića, a Iva Lelić sudjelovala je na državnoj smotri LiDraNo uz mentorstvo Martine Jurišić.

Iz Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci Leon Miklečić osvojio je 2. mjesto u disciplini zidarstvo na natjecanju WorldSkills Croatia 2026. pod mentorstvom Zorana Kuharovića. Učenica Srednje gospodarske škole Veronika Priščan osvojila je 3. mjesto na državnom natjecanju učenika iz veterine u sklopu WorldSkills Croatia 2026. uz mentorstvo Tine Hundrić. Na 49. Državnoj domijadi učenici Učeničkog doma Križevci – Šimun Šoštar, Helena Magdić i Paola Martinez – osvojili su 3. mjesto u kategoriji videoskupina pod vodstvom Martine Čorak.

Na međunarodnim natjecanjima uspjehe su ostvarili učenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci. Luka Novosel Glavočević bio je član hrvatske državne reprezentacije na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (EOES) održanoj u švedskom Lundu, gdje je hrvatska ekipa osvojila 2. mjesto. U pripremama za natjecanje mentorirali su ga profesori Kemijskog, Fizičkog i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Na Otvorenom školskom prvenstvu Europe u košarci 3×3, održanom u Beogradu, ekipa Gimnazije u sastavu Matija Antolić, Petar Filipović, Fabijan Gužvinec i Bruno Pukec osvojila je 5. mjesto. Ekipu je vodio mentor Saša Šikić.

Na kraju se, ime svih nagrađenih, obratila Sandra Vurnek, učiteljica iz Osnovne škole Vladimir Nazor Križevci. Za nagrade učenicima koji su ostvarili izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima te onima koji su tijekom cijelog školovanja ostvarili izniman uspjeh, Grad Križevci ove je godine osigurao ukupno oko 10.000 eura. Time je još jednom potvrđena kontinuirana podrška izvrsnosti, znanju, radu i postignućima mladih Križevčanki i Križevčana.