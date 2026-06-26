U subotu treća večer Robin ljetnog kina na Nemčiću

U subotu, 27. lipnja s početkom u 18 sati kreće treća večer 9. Robin ljetnog kina na Nemčiću, za djecu će biti osigurani besplatni napuhanci dok će u 21 sat krenuti projekcija filma “Veliki prasak” (The Day the Earth Blew Up).

– “Nakon Škole čarobnih životinja na križevačko ljetno platno stiže legendarni Looney Tunes dvojac! Kako će se Šunkić i Patak snaći nakon što otkriju misterioznu zavjeru vanzemaljaca otkrijte u subotu. Poručuju organizatori.

Ljetno kino organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.