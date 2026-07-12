Radno vrijeme trgovina ove nedjelje

Redakcija portala 0

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h
  • Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h
  • Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-14:00h
  • Robin R32 (Sv. Petar Orehovec 130, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h
  • Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
Vezano
Vijesti

Križevci Beach Party ove godine na novoj lokaciji

Kultura

Robin ljetno kino na Nemčiću: Pred nama je još samo jedna filmska večer

Znanost

Ljetna škola Svemira: Evolucija Svemira

Kultura

Održana četvrta večer Robin ljetnog kina na Nemčiću

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno