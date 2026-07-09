Križevci Beach Party ove godine na novoj lokaciji

Ljeto je stiglo u Križevce, a s njim i novo izdanje najzabavnije ljetne manifestacije Križevci Beach Party koja će se održati u subotu, 18. srpnja i to na novoj lokaciji – parku u prostoru nekadašnje vojarne. Park kod vojarne pretvorit će se u veliku ljetnu zonu ispunjenu sportom, glazbom, igrama, kreativnim sadržajima i brojnim atrakcijama za cijelu obitelj. Ovogodišnje izdanje donosi novu lokaciju, još bogatiji program i besplatan ulaz za sve posjetitelje.

Program započinje u 10 sati, kada kreće turnir u odbojci na travi, a svoju ekipu možete prijaviti putem broja 095 396 1599 ili e-maila dsimuncic@gmail.com

Zabava se nastavlja uz boćanje na travi, kreativne radionice za djecu i omiljenu Piratsku potragu u organizaciji Sobe priča Lilipjer. Kroz originalnu priču o kapetanu Škrgi mali će avanturisti tražiti skrivenu kartu blaga, savladavati gusarske prepreke i na kraju otkriti pravo gusarsko blago. Sudjelovanje u programu je besplatno.

Djecu očekuje zabava uz Vodene igre by Spartans, osmišljene za sve uzraste – od najmlađih do onih malo starijih. Posjetitelje očekuju prskanje, vodeni izazovi, pecanje ribica, timske igre te veliki izazov s vodenim balonima koji će pružiti pravo osvježenje tijekom ljetnog dana. Program dodatno upotpunjuju pjena party, izrada dvoraca od pijeska i brojne druge aktivnosti.

U večernjim satima slijedi glazbeni i zabavni program. Od 19:30 sati održat će se koncert “Ljetne note” polaznica ljetne škole pjevanja Glazbeno-edukativnog centra Dalia. Posjetitelje očekuju i Summer Facepainting & Kids Tattoo, a večer će dodatno obogatiti orijentalni bellydance i atraktivan ples sa sabljama te Outdoor Laser Tag i Potraga za kamenjem.

Cijeli dan očekuju vas i:

obilježavanje Svjetskog dana sladoleda,

vodene atrakcije i bazeni za djecu,

kampiranje s izviđačima,

bogata ugostiteljska ponuda,

odlična glazba uz DJ Krnyu.

pjena party i još puno ljetnih iznenađenja!

Organizatori Križevci Beach Partyja su Turistička zajednica grada Križevaca i Grad Križevci, a cijeli program može se vidjeti na plakatu. Ponesite kupaći kostim, dobro raspoloženje i povedite obitelj i prijatelje na najveseliji ljetni događaj u gradu!

Objava je sufinancirana sredstvima Grada Križevaca temeljem Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija Grada Križevaca, broj 2/26 i 3/26.