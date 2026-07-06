[FOTO] Otvorena manifestacija “Ljeto u Poveliću”

U subotu je u Poveliću otvorena manifestacija “Ljeto u Poveliću”. Događaj, koji su zajednički organizirali DVD Povelić i Križevački streličari, okupio je brojne posjetitelje, natjecatelje i ljubitelje lokalne tradicije.

Ovogodišnji bogati program proslavio je tradiciju i zajedništvo križevačkog kraja. Središnji dio manifestacije bio je Vatrogasni kup, na kojem su snage odmjerile muške i ženske desetine te vatrogasna mladež. Uz vatrogasna natjecanja, održana je i tradicionalna Gulašijada, dok su ljubitelji povijesti mogli uživati u srednjovjekovnom programu koji je uključivao streličarski turnir, a u večernjim satima održana je i povijesna rekonstrukcija bitke.

Manifestaciju je službeno otvorio gradonačelnik Tomislav Katanović koji je u svom obraćanju istaknuo važnost ovakvih susreta za društveni život grada: “Vidjeti ovoliko djece, ovoliko ljudi i posjetitelja, zaista je dokaz da ovakve manifestacije obogaćuju život u našem gradu,” naglasio je gradonačelnik, dodavši kako će Grad Križevci i dalje podržavati ovakve inicijative koje njeguju tradiciju i zajedništvo.

Osim natjecateljskog dijela, posjetitelji su mogli obići izložbu proizvoda lokalnih OPG-ova, čime se dodatno promovirala domaća proizvodnja. U večernjim satima svoj nastup održao je Zavičajni klub Čvrstec, a cjelodnevno druženje nastavlja se zabavnim programom uz nastup grupe MIRAZ.