Počinje kampanja skupljanja novca za solarnu elektranu

Petnaestak Križevčana pratilo je sinoć u križevačkom kinu predstavljanje novog projekta u kojem će građani još jednom ulagati u izgradnju solarne elektrane na krovu Gradske tržnice u Križevcima. Cijelu priču vodi energetska zadruga ZEZ Sunce koja je na 25 godina od Komunalnog poduzeća zakupila krov Gradske tržnice, a građani će kroz članske uloge u zadruzi financirati solarnu elektranu koja se gradi na temelju ugovora o zakupu krova. Električnu energiju zadruga namjerava prodavati na tržištu, dio prihoda vraćat će se članovima, a dio ulagati. “Članovi zadruge su suvlasnici svih elektrana ZEZ Sunca i svaki član ima jedan glas neovisno o ulogu koji posjeduje. Na kraju godine svi jednako odlučuju kamo će se sredstva zadruge ulagati“, rekao je upravitelj energetske zadruge ZEZ Sunce Mislav Kirac objašnjavajući sustav po kojem zadruga funkcionira.

Građani mogu ulagati od 300 do 5.000 eura pri čemu će u prvih tjedan dana kampanje ili do 50 posto ukupnih sredstava prednost imati građani Križevaca i okolnih općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. Ukupna vrijednost nove solarne elektrane snage 200 kW je 160 tisuća eura. Očekuje se da će godišnji prihodi biti 20.000, a troškovi oko 6.000 eura. „Na ulog od 1000 eura, naš ciljani prinos je 5 posto. On u nekoj godini može biti i nula, jedan, dva, tri ili sedam posto. Na tisuću eura, godišnji prinos je 50 eura“, pojasnio je upravitelj Kirac.

No postoji i rizik koji se odnosi na otkupnu cijenu energije zbog čega prinos za članove nije garantiran i u nekom razdoblju može u potpunosti izostati zbog niskih otkupnih cijena, no Kirac je uvjeren da se to neće dogoditi. Projekt podržava Grad Križevci i energetska zadruga KLIK pa su posjetitelje na ulaganje pozvali i gradonačelnik Mario Rajn i upraviteljica zadruge KLIK Sanela Mikulčić Šantić.