Do ponedjeljka navečer zatvorena pruga Križevci – Lepavina, HŽ najavljuje moguća kašnjenja vlakova

Zbog ugradnje provizorija pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Križevci i Lepavina od 25. veljače u 22.00 sata do 28. veljače u 21.30 sati. U tome razdoblju putnike će na relacijama Križevci – Lepavina i obratno, Koprivnica – Križevci i obratno te Križevci – Koprivnica – Kloštar i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Informacije o mjestima zaustavljanja zamjenskih autobusa možete pronaći ovdje.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

Napomene:

Dana 28. veljače na relaciji Zagreb GK – Dugo Selo putnici vlaka br. 2207 (Zagreb GK 14.38 – Koprivnica 16.14) bit će prevezeni vlakom br. 2017, koji će iz kolodvora Zagreb GK polaziti u 14.38 sati.

Dana 28. veljače na relaciji Dugo Selo – Križevci putnici vlaka br. 2209 (Zagreb GK 16.02 – Koprivnica 17.34) bit će prevezeni vlakom br. 581, koji će se zaustavljati u kolodvorima i stajalištima u kojima se inače zaustavlja vlak 2209.

Od 26. do 28. veljače putnici vlakova br. 783 i 981 do kolodvora Kloštar i dalje bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem preko kolodvora Bjelovar, a putnici tih vlakova koji putuju do kolodvora Lepavina, Mučna Reka, Bregi, Virje i Đurđevac bit će prevezeni autobusima.

Od 26. do 28. veljače putnici vlaka br. 782 do kolodvora Križevci i dalje bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem preko kolodvora Bjelovar, a putnici tih vlakova koji putuju do kolodvora Koprivnica, Mučna Reka i Lepavina bit će prevezeni autobusima.