HŽ uveo po dvije noćne linije između Križevaca i Zagreba

Od danas je s realizacijom krenuo pilot-projekt uvođenja noćnih vlakova HŽ Putnički prijevoz, kojim će subotom i nedjeljom u ranojutarnjim satima noćni vlakovi voziti od Zagreba prema Dugom Selu, Vrbovcu, Ivanić-Gradu, Križevcima, Zaprešiću, Zaboku, Krapini, Jastrebarskom, Karlovcu, Velikoj Gorici i Sisku.

Uvođenje noćnih vlakova inicirali su predstavnici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovoga pilot-projekta je povećanje mobilnosti građana, osobito studenata, koji vikendom borave u Zagrebu na kulturnim, društvenim i sportskim događanjima, čime bi im se osigurao siguran povratak u ranim jutarnjim satima, kao i ostvario značajan iskorak prema sigurnijem, dostupnijem i održivijem javnom prijevozu.

Zagreb GK – Dugo Selo – Križevci – Zagreb GK

– Zagreb GK (0.20) – Dugo Selo (0.54) – Vrbovec (1.12) – Križevci (1.27)

– Zagreb GK (2.40) – Dugo Selo (3.13) – Vrbovec (3.31) – Križevci (3.46)

– Križevci (1.38) – Zagreb GK (2.29)

– Križevci (3.55) – Zagreb GK (4.47)

Na temelju Zaključka Vlade RH od 1. siječnja 2025. uveden je projekt besplatnog prijevoza redovnih studenata. Projekt obuhvaća neograničen broj putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja na području RH, a njegovom provedbom potiče se korištenje željezničkog prijevoza. Od 1. siječnja 2025. prijevoz vlakom koristi oko 23.800 redovnih studenata. Izvanredni studenti mogu koristiti ponudu Indeks vrijedi više na temelju koje imaju pravo na 50 % popusta na neograničen broj jednosmjernih i povratnih putovanja.

Pravo na besplatan prijevoz imaju i djeca, učenici te umirovljenici i osobe starije od 65 godina. HŽPP kontinuirano bilježi rast broja putnika. U 2024. prevezeno je 24,6 milijuna, a u 2025. očekuje se više od 26 milijuna putnika. Uz projekte besplatnog prijevoza, povećanju broja putnika pridonosi i kontinuirana nabava novih vlakova. Trenutačno je u prometu 69 novih niskopodnih vlakova, a do kraja 2028. u promet će biti pušteno još 20 novih vlakova.