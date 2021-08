Križevački Forum mladih SDP-a traži od HŽ-a dodatne linije za učenike i studente

Na Željezničkom kolodvoru u Križevcima jutros je održana konferencija za medije Foruma mladih SDP-a Križevci, a na kojoj su, uz križevačke Forumaše, na problem željezničkih linija ukazali i predstavnici koprivničko-križevačkog te bjelovarsko-bilogorskog Foruma mladih.

Predsjednik FM SDP-a Križevci Antonio Sirovec kazao je uvodno kako HŽ Putnički prijevoz, pod izlikom krize uzrokovanom covid pandemijom ukida pojedine vlakove iz voznog reda, a zatim i trajno ukida iste, zbog čega trpe učenici i studenti koji putuju na relaciji Križevci – Sveti Ivan Žabno – Bjelovar, koji tako nemaju adekvatan prijevoz do Križevaca ili Bjelovara na svoje školske i fakultetske obaveze u poslijepodnevnim satima te samim time se moraju snalaziti i tražiti vlastiti prijevoz.

-Ono što tražimo, da pomognemo našim mladima, su vlakovi na relaciji Križevci – Sveti Ivan Žabno – Bjelovar koji bi u Križevce iz Bjelovara dolazili oko 11.30 te kretali za Bjelovar oko 11:45 te vlak na relaciji Bjelovar – Križevci koji bi iz Bjelovar kretao oko 19.30 sati, a u Križevce bi došao oko 20.10. Po starom voznom redu je to tako bilo te su učenici i studenti imali adekvatan prijevoz. Sada, kako bi učenici i studenti mogli redovno izvršavati svoje obaveze, roditelji iz Križevaca voze djecu u Sveti Ivan Žabno kako bi stigli na vlak koji vozi iz Zagreba do Bjelovara preko nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno. Pohvaljujemo svaki napredak željezničke infrastrukture, ali to ne znači da teret dijela putovanja moraju snositi pojedinci – kazao je Sirovec te dodao kako nedostaje i vlak na relaciji Koprivnica – Zagreb koji je kretao iz Koprivnice u 15.30, a to je bio brzi vlak Osijek – Rijeka, kojeg su trajno ukinuli, a s druge strane, njegov par Rijeka – Osijek je isto tako ukinut.

-Primorsko-goranska županija je vratila vlak, iako u dva dijela, na relacijama Rijeka – Ogulin, i Duga resa – Zagreb. Smatramo da Koprivničko-križevačka županija ne smije biti županija drugog reda te smatramo da smo zaslužili adekvatan prijevoz svih naših mladih koji gravitiraju, kako prema Zagrebu, tako i prema Bjelovaru – istaknuo je Sirovec, koji navodi primer Bjelovara i Virovitice čiji su gradonačelnici izborili ostanak potrebnih željezničkih linija.

-Zahtijevamo da se isto osigura i na području naše županije. Logično je da je putnici preko Bjelovara voze novom prugom, dapače treba ju koristiti, jer je pruga izgrađena da skrati vrijeme putovanja, ali nema opravdanja da je pruga Križevci – Sveti Ivan Žabno potpuno zanemarena od strane HŽ Putničkog prijevoza, dok je potreba putovanja učenika i studenata na istoj relaciji i dalje potreba, kao što su i potrebe stanovništva koje gravitiraju Križevcima, a nemaju drugi adekvatan javni prijevoz -kaže Sirovec.

-Smatramo da bi bilo dovoljno i uvesti lokalne vlakove na relaciji Križevci – Sveti Ivan Žabno kako bi naši sugrađani ostvarivali potrebne veze prema Bjelovaru, Križevcima, Koprivnici ili Zagrebu. Dobar dio radnika na relaciji Koprivnica – Križevci, koji putuju na posao u Zagreb rade u smjenama, vatrogasci, medicinski radnici, a oni zbog ukidanja vlakova nemaju alternativu te moraju nekoliko sati prije kretati na posao kako bi stigli na isti – ističe Sirovec te navodi primjer je vlaka 2210 koji ide iz Koprivnice do Zagreba, koji u Zagreb stiže u 19.02, a većina radi od 19 sati.

-Ukinut je i vlak 702 koji je vozio na relaciji Osijek – Rijeka, osim što je imao značaj za povezivanja tih dvaju gradova, imao je i značaj za lokalno stanovništvo jer sada od Koprivnice do Zagreba nema vlaka od 14 pa sve do 17 sati, dok je vikendom situacija još lošija, od 11.30 do 17.20, vlakova od Koprivnice do Zagreba nema – pojašnjava Sirovec.

-Smatramo da bi HŽ Putnički prijevoz trebao biti u službi građana i osluškivati njihove potrebe te na iste odgovoriti promjenom voznog reda, uvođenjem novih lokalnih vlakova i osigurati adekvatan broj mjesta u vlakovima gdje zna biti gužva zbog povećanog broja putnika -zaključuje Sirovec u ime mladih SDP-ovac.