Od ponedjeljka nova regulacija prometa prema Koprivnici i Zagrebu

Zbog izvođenja radova na trenutačno najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu u Hrvatskoj, rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica, od 20. svibnja u 23 sata do 27. svibnja u 23 sata za promet se zatvara pružna dionica Križevci – Botovo. Također se za promet zatvara dionica između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec od 24. svibnja u 0:10 do 26. svibnja u 18:50 zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka pruge od Dugog Sela do Križevaca.

U tim razdobljima putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno, Vrbovec – Koprivnica, Križevci – Koprivnica – Kloštar i obratno, Gyekenyes – Koprivnica i obratno, Koprivnica – Dugo Selo i obratno, Dugo Selo – Vrbovec i obratno te Križevci – Dugo Selo umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji se nalazi ovdje.

Popis vlakova koji neće voziti od 21. do 27. svibnja na relacijama Križevci – Zagreb Glavni kolodvor, Križevci – Vrbovec te Dugo Selo – Zagreb Glavni kolodvor i obratno nalazi se ovdje.

Navedeni će radovi utjecati i na željeznički promet na drugim dionicama pa će tako zbog prometa teretnih vlakova (koji inače prometuju preko Koprivnice) putnike prevoziti autobusi od 21. do 23. svibnja te 27. svibnja na relacijama Bjelovar – Gradec stajalište, Gradec stajalište – Kloštar, Kloštar – Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno – Bjelovar, Pitomača – Bjelovar, Kloštar – Bjelovar i obratno, Varaždin – Koprivnica i obratno, Varaždin – Mala Subotica i obratno te Varaždin – Kotoriba i obratno prema rasporedu koji se nalazi ovdje.

“Ispričavamo se putnicima zbog mogućih kašnjenja i molimo ih za strpljenje te da redovito provjeravaju rubriku Radovi na mreži na mrežnoj stranici https://www.hzinfra.hr/“, poručila je HŽ Infrastruktura.

Radovi se izvode kako bi se promet preusmjerio na novi kolosijek između stajališta Majurec i Vojakovački Kloštar, odnosno u promet će biti pušteno još 5.7 kilometara novoizgrađene pruge. Između Dugog Sela i Vrbovca radit će se na pothodniku Božjakovina. Planirani završetak svih radova na oba projekta je kraj 2025. godine.