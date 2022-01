Kozjak ostaje na čelu Komunalnog, Velić nastavlja voditi Križevački poduzetnički centar

foto: Grad Križevci

Na dnevnom redu 6. sjednice Gradskog vijeća naći će se i dvije odluke o predlaganju kandidata za izbor čelnih osoba dvije gradske institucije. Radi se o Komunalnom poduzeću d.d. i Križevačkom poduzetničkom centru, koji su proveli javne natječaje za izbor direktora.

Komunalno je natječaj provelo od 20. prosinca 2021. do 4. siječnja 2022., dok je natječaj KPC-a trajao od 3. do 11. siječnja. Na oba je natječaja stigla samo po jedna prijava, a s obzirom na to da su obje zadovoljile sve formalne kriterije, nakon razgovora s kandidatima postalo je jasno tko će u narednim mandatima voditi ove institucije.

Promjena u odnosu na dosadašnje stanje neće biti, tako da će se sutra pred gradskim vijećnicima naći dvije odluke. Prvom odlukom Gradsko vijeće Grada Križevaca predlaže Skupštini trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci da za direktora Društva na mandat od 4 godine imenuje Martina Kozjaka, koji je na toj poziciji od ožujka 2018. Pored toga, vijećnici će drugom odlukom predložiti Skupštini KPC-a da na mandat od 4 godine imenuju Jelenu Velić, koja je od sredine ožujka vršila dužnost direktorice nakon odlaska dotadašnjeg direktora Tomislava Gerića.