Dječji RockLive u sklopu RockLivea #15

Organizatori RockLive festivala koji će se ove godine u Koprivnici održati po petnaesti put dokazali su kako su dobro uigrana ekipa, objavivši kompletan lineup festivala mjesecima ranije. No, nakon toga redovno najavljuju razne novitete i festivalske zanimljivosti.

Nakon što je uveden Park Stage na kojemu će priliku za nastup dobiti mladi i demo bendovi, novost je i održavanje Dječjeg RockLivea. U subotu, 25. srpnja od 10 do 13 sati u koprivničkom će se Kampusu okupiti brojni roditelji koji smatraju važnim da klinci rano shvate čari Roklajv atmosfere, dok će koju godinu kasnije samostalno imati priliku saznati kako je after bolji od partyja. U sklopu Dječjeg RockLivea bit će organizirane radionica oslikavanja lica, street art radionica, radionica ritma i žongliranja. Nakon što uvježbaju ritam, klinci će uživati u nastupu grupe 4 Feet Deep.

– “Činjenica je da se festival ove godine održava po 15. put i da su neki 2011. kada je počeo imali primjerice 20 godina. Danas isti oni imaju 35 godina, a mnogi od njih i djecu koja već idu u školu. I zato ove godine po prvi put, u suradnji s Robin marketi i pekara, dolazi Dječji RockLive. Poručuju organizatori iz koprivničke udruge RockLive.

– “Rock je vječan dok su mu djeca vjerna.” – Cane Partibrejker