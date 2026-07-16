Objavljena satnica po danima za RockLive #15

Kao što smo već pisali, Koprivnica idući tjedan postaje mjesto pod suncem za sve ljubitelje dobre glazbe i provoda – u Kampusu se održava petnaesto izdanje popularnog RockLive festivala. I ove godine nastupit će brojni poznati glazbenici, pretežito će uživati ljubitelji rock glazbe u svim njenim oblicima, alternativci i oni koji se tako osjećaju.

U pokušaju autora da izdvoji najzvučnija imena ovogodišnjeg izdanja festivala, lista se skoro pretvorila u prepisku kompletnog lineupa, stoga je dovoljno reći kako na glavnom stageu nastupaju Baby Lasagna, Zabranjeno pušenje, Kawasaki 3P, Mile Kekin, Brkovi, Idem i brojni drugi.

Novost je park stage, s kojeg će bendovi ove godine zabavljati okupljene tijekom dnevnog dijela programa. Također, dodani su i novi sadržaji poput Dječjeg RockLive-a. U nastavku prenosimo kompletnu satnicu ovogodišnjeg RockLive festivala – karte su još uvijek dostupne na platformi Entrio.