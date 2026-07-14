Manje od deset dana do RockLive-a: svi putevi vode u Koprivnicu

Koprivnica od 23. do 25. srpnja 2026. godine ponovno postaje središte vrhunske glazbe uz jubilarno, 15. izdanje popularnog RockLive Festivala. Poznati prostor koprivničkog Kampusa ugostit će neka od najzvučnijih regionalnih imena rock i alternativne scene. Ovogodišnju vrhunsku atmosferu i trodnevni glazbeni spektakl predvode izvođači poput Baby Lasagne, Zabranjenog pušenja, Brkova i Kawasaki 3P-a.

Svoje mjesto na popisu RockLive izvođača zaradili su i poneki mladi bendovi, koji će nastupiti na novom park stageu, po prvi put održat će se Dječji RockLive, a već postojeći sadržaji poput RockLive radija zaduženog za najbolje aftere i ove godine nastavljaju s radom.

Za zainteresirane posjetitelje RockLive-a osiguran je besplatni festivalski kamp, besplatan za sve posjetitelje s ulaznicom. Kamp ima eko sanitarni čvor, tuševe i sustav za pranje ruku.

U četvrtak nastupaju Mortal Kombat, Kawasaki 3P, Six Pack, Petar Punk i Seljačka Buna – ovu početnu petorku valja shvatiti kao festivalski dream team koji će dokazati kako rokenrol, a ni pank nisu mrtvi… već su samo na trenutne umorni i/ili mamurni zbog čega se ne pojavljuju pred masama.

U petak RockLive mašina nastavlja raditi u visokim okretajima, svojevrsni headliner je Zabranjeno pušenje – predstavnik olimpijskog grada koji je i nakon 40 godina karijere energičan i relevantan. Osim njih, na stage se penju i popularni Brkovi, Mašinko, Fraktura Mozga, Mile Mijač & Krivo društvo te ABOP. Friday afterparty će i ove godine biti iznimno zanimljiv, uz već tradicionalne Rimljane te pročelnika za kulturu Ivana Gundića, zabavljat će nas Pater Papula, dvojac koji se vraća u Koprivnicu s nikad jačom željom za širenje radosne vijesti.

Na Park stageu u petak nastupaju Athe, Flesh, Emberam i Doom Temple.

U subotu je vrlo lako odabrati najzvučnije ime, jedan od povratnika u Koprivnicu je popularni Baby Lasagna koji će i ovaj put zasigurno napraviti feštu za pamćenje. Uz njega nastupaju Mile Kekin, Bolesna Braća, Idem, Šarena Pojava i Beetantone. Za after posljednjeg dana bit će zadužena slovenska internet senzacija Gliste, koji su osim brojne publike na društvenim mrežama postali redovni gosti raznih festivala.

Na park stageu će u subotu nastupiti Suho Grlo Nos, Braća Grm, HEIHAIZI te Dead Dog Summer. Oni koji još nisu, nisu ulaznice mogu kupiti na poveznici – ROKLAJV: ulaznice + free rakija iz šprice (na afterima). Još jučer samo na filmu a već idući tjedan i u Koprivnici, vidimo se!