Drugi dan RockLive-a #15: Il’ si bos, il’ si hadžija

Drugi dan 15. izdanja RockLive festivala donio je još jednu večer ispunjenu odličnim koncertima, različitim glazbenim žanrovima i publikom koja je od prvih taktova do ranih jutarnjih sati pokazala zašto je koprivnički festival jedno od najdražih ljetnih okupljališta ljubitelja alternativne glazbe. I dok se još uvijek ne može sa sigurnošću odrediti tko će ponijeti titulu headlinera ovogodišnjeg izdanja, pogotovo uz činjenicu da publiku tek očekuju velika imena poput Baby Lasagne, barem privremenu festivalsku krunu zaslužuje prepustiti Zabranjenom pušenju.

Program na Park Stageu otvorili su Doom Temple, Athe, Emberam i Flesh, zagrijavajući festivalsku atmosferu prije selidbe publike pred glavnu pozornicu.

Main Stage otvorio je Mile Mijač & Krivo društvo, koji su imali zadatak probiti led druge festivalske večeri. U tome su uspjeli bez većih poteškoća, postupno okupljajući publiku ispred pozornice i stvarajući odličan uvod u ostatak programa.

Nakon njih stigla je Fraktura mozga, koja je u stilu legendarnih NOFX-a isporučila čvrst i razigran punk rock repertoar. Njihov nastup bio je idealna priprema za ono što je uslijedilo – eksploziju energije u režiji Mašinka.

A kada je Mašinko izašao na pozornicu, atmosfera je dosegnula novu razinu. Publika je u glas pjevala hitove poput Kako je Potjeh tražio rakiju, Erupcija sreće i brojne druge, potvrdivši još jednom koliko su zagrebački punkeri omiljeni među festivalskom publikom. Refreni su odzvanjali prostorom, a energija benda i publike stapala se u jedan od najglasnijih trenutaka večeri.

Ipak, vrhunac druge festivalske večeri pripao je Zabranjenom pušenju. Iako je autor još uvijek suzdržan kada je riječ o proglašenju konačnog headlinera festivala, upravo predstavnicima olimpijskog grada i mladim snagama bosanskohercegovačkog rocka zasad pripada privremena kruna. Bend koji publika već desetljećima obožava još je jednom pokazao zašto ostaje nezaobilazno ime regionalne scene. U Koprivnici su proveli publiku kroz priče o paranormalnim pojavama na obroncima Trebevića, preko ljubavnih zgoda i nezgoda pa sve do radničkih tema koje ni danas nisu izgubile na aktualnosti. Njihove pjesme i dalje zvuče jednako svježe, duhovito i društveno angažirano, potvrđujući da su bezvremenski i vječno aktualni.

Večer su nastavili Brkovi, odradivši još jednu prepoznatljivu punk folk wellness seansu. Njihov spoj humora, žestokog zvuka i narodnjačkih motiva ponovno je rasplesao publiku koja ni nakon višesatnog programa nije pokazivala znakove umora.

Točku na “i” stavio je ABOP, koji je svojim nastupom još jednom pokušao uvjeriti publiku kako je after bolji od partyja. Zarazni ritmovi elektronskog benda držali su koprivničku publiku budnom duboko u noć, pretvarajući završnicu drugog dana festivala u plesni spektakl koji je bio idealan uvod u službeni after.

Na RockLive radio stageu nastupio je Pater Papula koji su Koprivnici još jednom proširili radosnu vijest. Najizdržljiviji su ostali do samog kraja, potvrđujući da na RockLiveu zabava ne završava posljednjim akordom na Main Stageu, nego traje do ranih jutarnjih sati. Drugi dan RockLivea #15 tako je ponudio sve ono zbog čega se publika iz godine u godinu vraća u Koprivnicu – odličan presjek domaće i regionalne scene, energične nastupe i atmosferu koja se teško može opisati riječima. A iako festivalska priča još nije završena i velika imena tek dolaze, Zabranjeno pušenje zasad je isporučilo nastup koji će ostati mjerilo svima koji će nakon njih stati na pozornicu.

Program festivala krenuo je dalje jutros održavanjem Dječjeg RockLive-a i Zora sajma rukotvorina, popodnevni program na park stageu počinje u 16h. Nakon što mladi bendovi zagriju publiku, navečer će nastupiti neka od jakih imena poput Bolesne braće, Mile Kekina, Baby Lasagne i IDEM. Detaljnu satnicu možete pronaći ispod – ulaznice su dostupne na ulazu.